Kaeyra се завръща с нов сингъл

След успеха на заразителния си сингъл „Kiss Kiss“, алт-поп звездата Kaeyra се завръща с най-новия си, завладяващ сингъл „Keep Dreaming“, който вече е наличен на всички стрийминг платформи. Парчето блести с решителност, емоционална дълбочина и елегантна модерна продукция.

Сингълът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

„Keep Dreaming“ е песен за това как да си върнеш силата, след като си бил наранен от някой, който не те е ценял“, обяснява Kaeyra. „Не става въпрос за разбито сърце – става въпрос за поставяне на граници и избор за себе си. Фразата „keep dreaming“ е моят начин да кажа: „Няма да се върнеш“.

Смел химн на самочувствието и яснотата, „Keep Dreaming“ е написана като отговор на това да си подценен във връзка, но не е балада за разбито сърце. С извисяващи се вокали и завладяващ инструментал, Kaeyra се възползва от силата си.

Черпейки от личния си опит, но резонирайки универсално, „Keep Dreaming“ улавя яснотата, която идва с това да се отдалечиш от нещо, което вече не ти служи. „Човекът в песента загуби шанса си и сега единственото място, където съществувам е в мечтите му.“ продължава Kaeyra. „Става дума за това да си приключил отношения завинаги, не от гняв, а от яснота. Тази песен е за всеки, който се е отдалечил от ситуация, която вече не му е служила и никога не е погледнал назад“.

„Keep Dreaming“ демонстрира характерната за Kaeyra способност да съчетава интроспективен текст с мощно вокално изпълнение, продължение на нейното артистично пътешествие, белязано от уязвимост, независимост и смели звукови експерименти.

Снимка: WMG

ЗА KAEYRA

Kaeyra е 24-годишна полско-американска певица, автор на песни и мултиинструменталист, чието културно възпитание е толкова богато, колкото и нейните музикални способности. Израснала в известната полска общност в Чикаго, сега тя живее в Лос Анджелис и е подписала с Warner Music Poland.

Снимка: WMG

Нейният дебютен сингъл „Sour“ натрупа над 8 милиона стриймвания, като музикалният видеоклип показа 4,7 милиона гледания в YouTube. През 2023 г. тя беше финалистка на American Idol. Kaeyra е известна със силния си бас, свирене и пеене на кавъри в TikTok пред лоялна фенбаза от над 87 хиляди последователи.