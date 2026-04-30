Josh Groban сподели трогателна нова версия на „Skyfall“

Josh Groban сподели трогателната си нова версия на „Skyfall“ от класическия филм за James Bond със същото име.

Вече налична във всички стрийминг платформи, „Skyfall“ е третата песен от предстоящия албум на Groban – „CINEMATIC“, който ще излезе на 8-ми май чрез Reprise Records/Орфей Мюзик.

Почит към грандиозния и великолепен свят на големия екран, албумът с 10 песни е продуциран от Greg Wells (Wicked, The Greatest Showman, Dua Lipa, Adele, Taylor Swift), записан е в Лос Анджелис и Лондон и включва световноизвестни песни от филмови класики като „The Godfather“, „Casablanca“, „The Lion King“, „Stand By Me“, „Breakfast at Tiffany's“ и много други. Вижте пълния списък с песни по-долу. Албумът е наличен за предварително запазване/поръчка ТУК. Гледайте официалния трейлър ТУК.

Миналия месец mевецът, автор на песни, актьор и филантроп, номиниран за Tony, EMMY и петкратно номиниран за Grammy, сподели своята извисяваща се интерпретация на „Can You Feel the Love Tonight“ от обичания филм „The Lion King“, предлагайки поглед към величието и емоционалната дълбочина на предстоящия проект, с участието на Gay Men’s Chorus на Лос Анджелис. По-рано този месец той представи втората си творба от проекта – зашеметяващото си изпълнение на „As Time Goes By“ от вечния филмов шедьовър „Casablanca“.

„CINEMATIC“ обещава да бъде едновременно носталгичен и изпълнен с ново вдъхновение - едно вълнуващо слушателско изживяване, което почита музиката и песните, дефинирали поколенията, като същевременно ни напомня защо изобщо сме се влюбили в тях. Забележителните моменти в „CINEMATIC“ включват завладяващо изпълнение на „Brucia La Terra“ от „The Godfather“ на сицилиански език, вълнуващ дует на „Unchained Melody“ с приятелката и партньорка по време на турнета – Jennifer Hudson, както и трогателно изпълнение на „Moon River“ с баща му – Jack Groban, който свири соло на тромпет.

Миналата седмица Groban завърши своето „GEMS World Tour“, представяйки завладяващи изпълнения пред публика в Хавай, Тайван, Сингапур, Индонезия, Филипините, Япония, Нова Зеландия, Австралия, Ирландия, Обединеното кралство, Франция, Германия и Холандия. През юни Josh ще се завърне на път за турне в Северна Америка със специален гост Jennifer Hudson, включващо спирки в „TD Garden“ в Бостън на 6-ти юни, „Madison Square Garden“ в Ню Йорк на 12-ти юни и „Bridgestone Arena“ в Нашвил на 16-ти юни. Освен това, Groban ще се завърне в „The Colosseum“ в „Caesars Palace“ тази есен за „GEMS The Las Vegas Residency“. Вижте пълния маршрут на турнето по-долу. За билети и повече информация посетете joshgroban.com.

През март фондацията „Find Your Light Foundation“ (FYLF) на Groban обяви, че в последния си цикъл на отпускане на безвъзмездни средства е отпуснала над 1,5 милиона долара на 257 организации с нестопанска цел в 40 щата, което помага да се осигури достъп до висококачествено образование по изкуства за над 600 000 младежи от детската градина до 12-ти клас. От създаването си преди 20 години, фондацията е дарила над 7,5 милиона долара на над 500 организации за образование по изкуства в САЩ.