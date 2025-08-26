Гледайте новото видео на Jonas Brothers

Преди дни Jonas Brothers пуснаха видеото на третия сингъл от предстоящия си нов албум Greetings from Your Hometown.

За първи сингъл от колекцията братята изпълзваха „Love Me to Heaven“, който се появи през март. Последва го „No Time to Talk“, излязъл в края на юни.

Третият сингъл „I Can't Lose“ се появи на 15 юли и е в подкрепа на кампанията Stand Up to Cancer - „песен за любовта, силата и това да се покажеш пред хората, които обичаш“.

В изявление Jonas Brothers казват: „I Can't Lose“ е песен, за която се надяваме, че може да носи различни значения за всеки, който я чуе и за тези, които се нуждаят от нея, да бъде напомняне за собствената им сила“.

Албумът „Greetings From Your Hometown“ трябва да излезе на 8 август.