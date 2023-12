Jonas Brothers и Bailey Zimmerman с общ сингъл

Глобалното звездно мултиплатинено трио Jonas Brothers привлече бързо изгряваща, мултиплатинена кънтри суперзвезда Bailey Zimmerman за своя нов сингъл, озаглавен „Strong Enough“.

Jonas Brothers споделят за колаборацията: „Ние сме толкова развълнувани да работим заедно с Bailey в „Strong Enough“! Той е наистина талантлив артист, който имаше невероятна година, така че беше страхотно да си сътрудничим с него“.

Bailey Zimmerman добавя: „Фен съм на Jonas Brothers откакто се помня. Буквално израснах с тях! Беше невероятно да опозная Joe, Nick и Kevin. Вече споделихме някои спомени, които никога няма да забравя. Фактът, че ме помолиха да участвам в песен заедно с тях все още ме изумява. Надявам се, че ще ви хареса толкова, колкото и на мен!“

В песента смел китарен риф отстъпва място на пляскане с ръце и приятно акустично звучене, докато Jonas Brothers редуват куплетите и създават хармония със Zimmerman. Песента се развива до готов за стадиони припев, превръщащ я в колаборация, от която феновете и на Jonas Brothers, и на Bailey Zimmerman не са знаели, че имат нужда, докато заедно пеят: „So light me up, twist me something good, make it strong enough, last long enough“.

Снимка: Орфей Мюзик

След издаването на The Album тази пролет, Jonas Brothers стартираха глобалното си турне, наречено The Tour, на 12-ти и 13-ти август с два разпродадени концерта на Yankee Stadium, пеейки пред над 85 000 фенове. По време на турнето групата изпълнява пет албума всяка вечер за феновете по целия свят до края на 2023 г. През 2024 г. Jonas Brothers ще посетят 90 стадиона и арени в цял свят и ще изнесат концерти за първи път на различни места като Австралия, Нова Зеландия, Полша, Австрия, Чехия, Северна Ирландия, Хамбург, Лион, Мюнхен и Норвегия – което го превръща в най-голямото и широкообхватно турне в кариерата им досега.

Продуцирано от Live Nation, The Tour ще продължи да обикаля Северна Америка тази есен из легендарни места, преди да обиколи целия свят, минавайки през Австралия, Нова Зеландия и Европа през 2024 г. Можете да видите оставащия списък с дати на турнето по-долу. Билетите са налични на jonasbrothers.com.

Jonas Brothers наскоро се появиха на корицата на изданието за ноември/декември на списание American Songwriter, за да споделят повече за процеса на създаване на The Album.

„Strong Enough“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Оставащи дати от турнето:

Tue Feb 27 – Auckland, New Zealand – Spark Arena

Fri Mar 01 – Sydney, Australia – Qudos Bank Arena

Sat Mar 02 – Sydney, Australia – Qudos Bank Arena

Tue Mar 05 – Brisbane, Australia – Brisbane Entertainment Centre

Fri Mar 08 – Melbourne, Australia – Rod Laver Arena

Sat Mar 09 – Melbourne, Australia – Rod Laver Arena

Sat May 18 – Oslo, Norway – Spektrum

Mon May 20 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

Tue May 21 – Hamburg, Germany – Barclays Arena

Wed May 22 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Sat May 25 – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

Mon May 27 – Lyon, France – LDLC Arena

Tue May 28 – Milan, Italy – Mediolanum Forum

Thu May 30 – Krakow, Poland – TAURON Arena

Sat Jun 01 – Vienna, Austria – Stadthalle

Sun Jun 02 – Prague, Czech Republic – O2 arena

Mon Jun 03 – Munich, Germany – Olympiahalle

Tue Jun 04 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

Fri Jun 07 – Paris, France – Accor Arena

Sat Jun 08 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

Mon Jun 10 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Wed Jun 12 – London, United Kingdom – The O2

Sat Jun 15 – Birmingham, United Kingdom – Utilita Arena

Sun Jun 16 – Glasgow, United Kingdom – OVO Hydro

Mon Jun 17 – Manchester, United Kingdom – Co-op Live Arena

Wed Jun 19 – Dublin, Ireland – 3Arena

Thu Jun 20 – Belfast, Northern Ireland – SSE Arena



За Jonas Brothers

Откроявайки се като една от най-успешните групи на 21-ви век, Jonas Brothers — Nick Jonas, Joe Jonas и Kevin Jonas, са продали над 20 милиона албума до момента, получили са две номинации за награда Grammy, 26 техни хита са влезли в Billboard Hot 100, направили са три последователни дебюта на #1 в Billboard 200 и са събрали милиарди стриймвания. Сред многото отличия, те наскоро получиха звезда на Холивудската алея на славата. През 2019 г. те направиха завръщането на десетилетието с платинено сертифицирания си дебют с Republic Records – „Happiness Begins“. Той роди създаващия история 5-кратен платинен хит „Sucker“, който ги превърна в „първата група на 21-ви век, която дебютира на #1 в Hot 100“, експлодира като „най-дълго въртяния #1 поп еърплей сингъл за 2019 г.“ и получи номинация за награда Grammy в категорията „Най-добро изпълнение на поп дует/група“. Нареждайки се на #1 в Billboard 200, „Happiness Begins“ отбеляза „седмицата с най-големи продажби за 2019 г. към момента на издаване“ и получи двойно платинен сертификат за „Only Human“ и платинен – за „Cool“.

Групата подкрепи албума със световното турне Happiness Begins Tour – продавайки над 1,2 милиона билета – и документалните филми на Amazon Original – „Chasing Happiness“ и „Happiness Continues“. Междувременно членовете на групата едновременно създадоха плодотворни солови кариери, простиращи се в телевизия, филми и успешни бизнес начинания. През 2023 г. Jonas Brothers отново доказаха, че са непоклатима сила, впускайки се в нова ера с издаването на The Album чрез Republic Records. Албумът е продуциран от Jon Bellion и включва хит синглите „Waffle House“ и „Wings“. В подкрепа на новия албум и тази нова ера за Jonas Brothers, те стартираха The Tour с два разпродадени концерта на емблематичния Yankee Stadium в Ню Йорк на 12-ти и 13-ти август. The Tour включва дати на стадиони и арени по целия свят до 2024 г., което го превръща в най-голямото и широкообхватно турне на групата досега.

За Bailey Zimmerman

Bailey Zimmerman се издигна в челните редици на кънтри музиката на 21-ви век с издаването на Religiously. The Album, който се превърна не само в най-големия стрийминг дебют във всички жанрове от 2021 г. насам, но и в най-големия стрийминг кънтри дебют на всички времена. Получил името си от третия пореден #1 сингъл в кънтри радиостанциите – “Religiously,” дългосвирещият албум влезе под номер 3 в класацията за най-добри кънтри албуми на Billboard и под номер 7 в тяхната класация за всички жанрове Billboard 200. Проектът на „най-ярката нова звезда в мейнстрийм кънтри музиката“ (The New York Times) включва и мултиплатинения, #1 дебютен сингъл „Fall In Love“, както и мултиплатинения хит „Rock And A Hard Place”, който прекара забележителните шест последователни седмици на върха на класацията Country Airplay Chart на Billboard. И двете песни помогнаха на пробивната суперзвезда да приключи 2022 г. като единствения кънтри изпълнител за годината, получил два платинени сертификата от RIAA, и накараха Billboard да го постави на #2 за най-добър нов кънтри изпълнител и #4 за най-добър нов кънтри изпълнител като цяло. Номинираният за ACM Awards, CMT Music Awards и Billboard Music Awards запали телевизионната публика в цялата страна със завладяващи изпълнения в Good Morning America, Today, Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, Jimmy Kimmel LIVE! и 58-мите награди Academy of Country Music Awards. В допълнение към получаването на похвали от критиката, включително издания като Forbes, Rolling Stone, Los Angeles Times, American Songwriter и други, той беше обявен за изгряващ изпълнител на годината от Billboard за 2023 г. и беше включен от Variety в техния Young Hollywood Impact Report. С повече от 3 милиарда стриймвания до момента, той е на път с Morgan Wallen като част от монументалното му турне One Night At A Time Tour през 2023 г. През 2024 г. Zimmerman ще подгрява за Wallen и ще се впусне в разпродаденото си глобално хедлайн турне Religiously. The Tour.