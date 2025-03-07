JENNIE обедини сили с Tame Impala

JENNIE и Tame Impala имат изненада, която феновете ще обожават адски много: ремикс на песента „Dracula“.

Kevin Parker обяви във вторник (3 февруари), че JENNIE ще гостува в нова версия на хита му от 2025 г., като сподели видео в Instagram, в което се вижда в студиото, увеличавайки звука с фейдър с надпис „JENNIE“, разкривайки гласа ѝ в песента.

Ремиксът на „Dracula“ ще отбележи първото самостоятелно издание на JENNIE след представянето на дебютния ѝ албум „Ruby“ през март 2025 г. Проектът дебютира на № 7 в Billboard 200 и доведе до редица участия в Billboard Hot 100, включително „ExtraL“ с участието на Doechii и „Like JENNIE“.

Южнокорейската суперзвезда оттогава е заета с турнета с колегите си от BLACKPINK, LISA, ROSÉ и JISOO, като световното турне на групата „Deadline“ продължи от юли миналата година до края на януари тази година. Първата колекция от песни на квартета от години, миниалбумът „Deadline“, ще излезе на 27 февруари.

По време на скорошна поява в Call Her Daddy, ROSÉ загатна: „Това е албум, от който всички очевидно се връщаме след тази година на изследване и това да бъдем себе си... Мисля, че беше наистина интересно да се върнем и да видим какво е създадено след това“.

Parker също имаше натоварена година. След близо две десетилетия като един от най-търсените музикални сътрудници с множество стрийминг хитове, Tame Impala най-накрая постигна хит в Hot 100 през октомври с „Dracula“. Още две участия, „Loser“ и „My Old Ways“, последваха скоро след това с издаването на албума Deadbeat, съобщава Billboard.