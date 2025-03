Излезе дебютният солов албум на JENNIE

К-поп и поп сензацията JENNIE заявява своето заслужено място в музикалната индустрия с дългоочаквания си първи студиен албум.

Съпродуциран от самата изпълнителка, Ruby е колекция от 15 изящно изработени трака, които демонстрират нейния артистичен размах. Записът включва вече хитови песни като „ExtraL“с Doechii, „Mantra“, „ZEN“ и „Love Hangover“с Dominic Fike, а сред новите ѝ парчета има и интригуващи колаборации с Childish Gambino, Dua Lipa, FKJ и Kali Uchis.

JENNIE споделя: „Този албум е изключително значим за мен, защото разказва моята история като солов артист. Вдъхновен от Шекспировата пиеса „As You Like It“, той изследва теми като раждане, любов, вяра и върхови моменти. Отварянето на завесите на театъра отваря нова врата в музикалното ми развитие. Работата по Ruby беше безценен процес на израстване и намиране на истинския ми артистичен глас“.

JENNIE представи и официалния видеоклип към „like JENNIE“ – завладяващ спектакъл от динамични движения и смела визуална естетика, които отразяват енергията и характера на песента. Парчето направи глобалната си телевизионна премиера в MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop, както и на билбордовете на Paramount в Times Square.

JENNIE отбелязва премиерата на Ruby със специални концерти. The Ruby Experience стартира с две вечери в Peacock Theater в Лос Анджелис, след което JENNIE ще завладее легендарната сцена на Radio City Music Hall в Ню Йорк на 10 март и Inspire Arena в Сеул на 15 март. Кулминацията ще бъде участието ѝ на Coachella, където JENNIE ще има главни сетове в неделните вечери на двата фестивални уикенда.

Като признание за нейното въздействие върху музикалната индустрия, JENNIE ще получи приза Global Force на Billboard Women In Music 2025. Церемонията ще се проведе на 29 март в YouTube Theater в Hollywood Park, Inglewood.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Tracklist:

1. Intro: Jane with FKJ

2. like JENNIE

3. start a war

4. Handlebars (ft. Dua Lipa)

5. with the IE (way up)

6. ExtraL (ft. Doechii)

7. Mantra

8. Love Hangover (ft. Dominic Fike)

9. ZEN

10. Damn Right (ft. Childish Gambino and Kali Uchis)

11. F.T.S.

12. Filter

13. Seoul City

14. Starlight

15. twin