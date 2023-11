Jason Derulo стартира празничния сезон рано с радостния си нов сингъл.

“Closer To Christmas” е най-новото от неспирна поредица от издания на неуморимата суперзвезда, включително скорошната му колаборация с мултиплатинената световна суперзвезда, носителка на награда Grammy – Meghan Trainor, за новия оптимистичен сингъл “Hands On Me (Feat. Meghan Trainor)”.

Сингълът беше споделен в социалните мрежи от двамата изпълнители и представен от Derulo с грандиозно изпълнение на живо в America's Got Talent на NBC. Парчето има над 68 000 създадени видеа в TikTok, а съдържанието, използващо песента в платформата, е гледано над 90 милиона пъти. Идеална демонстрация на характерния подход на двамата изпълнители към готовите за клубове поп химни, неустоимо енергичната песен е придружена от официално лирик-видео, налично за стрийминг в изключително популярния YouTube канал на Derulo. „Hands On Me“ беше посрещната с одобрението на критиците от издания като „American Songwriter“, които възхитено коментираха: „Derulo изгради кариера, постоянно променяйки посоката на своето звучене. И двамата изпълнители изглеждат в стихията си в тази носталгична песен".

Сега Derulo се впуска в световното турне Nu King World Tour, което стартира с разпродаден концерт в Мелбърн, Австралия и продължава с дати в Австралия, Нова Зеландия, Испания, Португалия, Казахстан, Швеция, Норвегия, Дания, Франция, Холандия, Люксембург, Белгия, Обединеното кралство, Ирландия, Германия, Австрия, Чехия, Италия и Швейцария, планирани за март 2024 г.

Постоянно активният Derulo следва своя наскоро приключил първи сезон като съдия в The Voice Australia, участвайки заедно с Alexandra Shipp („Barbie“, „X-Men: Apocalypse“) в „Underwater“ – нео-ноар романтичен трилър, представен от „Interval Presents“ – вътрешната подкаст мрежа на Warner Music Group. Динамична любовна история, разказана под формата на наративен албум, поредицата включва чисто нова, оригинална музика от Derulo, вплетена в историята и композицията, създавайки новаторско и завладяващо изживяване и превръщайки се в забележително събитие в света на аудио забавленията. „Underwater“ направи своята премиера на 31-ви октомври във всички основни подкаст платформи, с нови епизоди, излъчвани всеки вторник.

„Closer to Christmas“ вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Снимка: Warner Music / Martin Depict

ЗА JASON DERULO

С поглед в бъдещето, сливащ жанровете и изключително креативен, Derulo е затвърдил статуса си като една от най-динамичните сили в глобалния поп пейзаж. Откакто проби със своя петкратно платинен сингъл – “Whatcha Say”, награждаваният певец и автор на песни, чиято нетна стойност надхвърля 100 милиона долара, е продал повече от 250 милиона сингъла в цял свят и е достигнал платинен статус на продажби със 17 сингъла, включително "Wiggle“, „Talk Dirty“, „Want to Want Me“, „Trumpets“, „It Girl “, „In My Head“, „Ridin’ Solo“, „Don’t Wanna Go Home“, „Marry Me“ „The Other Side” , „Get Ugly“, „Swalla “, „Savage Love” и „Take You Dancing“. От началото на соловата си звукозаписна кариера през 2009 г. той е събрал над 18.2 милиарда глобални стриймвания и е изградил забележителна фен база в социалните мрежи от над 117 милиона последователи във всички платформи. Сега, работейки върху дългоочаквания си пети албум (дебютен дългосвирещ албум с Atlantic Records), Derulo представи продължителна поредица от хитови сингли, събрали впечатляващите над 500 милиона гледания, включително неустоимо жизнерадостния „Acapulco,“ платинено сертифицирания „Take You Dancing” и тройно платиненото, оглавяващо класациите парче на Jawsh 685 и Jason Derulo – “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”. Последната песен (и нейният официален ремикс на BTS) се превърна в неудържима международна сензация след излизането си през 2020 г., достигайки #1 в класацията „Hot 100“ на „Billboard“ и оглавявайки класациите в още 16 държави в цял свят.

Истински многоизмерен творец, Derulo също така се е утвърдил като актьор и бизнесмен, инвестирайки в предприятия като „Catch L.A.“ и „Rumble Boxing“, ставайки съсобственик на „Rocket Car Wash“, „Trio Fruit Water“ и „Pro Volleyball Federation“, стартирайки иновативен подкаст и разработвайки линия от добавки и фитнес продукти с „Najafi Group“ и BodyBuilding.com. Нещо повече, Derulo сподели „UZO“ – нов завладяващ графичен роман, създаден със Z2 Comics, базиран на герой от TikTok, създаден от самия изпълнител.

Със своя TikTok профил, който редовно събира над 10 милиона преглеждания на публикация, Derulo отбелязва, че платформата драстично е променила отношенията с феновете му. Изпълнителят вече е сред най-големите суперзвезди на TikTok, в момента е седмият най-следван мъж в платформата за споделяне на видеа. Фен базата му в TikTok расте ежедневно, като вече може да се похвали с повече от 58 милиона последователи в цял свят и над 1,3 милиарда харесвания.