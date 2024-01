Jason Derulo и Michael Bublé с общ трак

Мултиплатинените суперзвезди Jason Derulo и Michael Bublé ни разгорещяват с нов сингъл.

В сигурния хит „Spicy Margarita“ има сепли от емблематичния сингъл „Sway” на Dean Martin, който Bublé прослави в дебютния си студиен албум преди повече от 20 години. Версията на Bublé на „Sway“ е натрупала повече от 415 милиона глобални стриймвания до момента.

Първата по рода си музикална колаборация на двете международни икони, оглавяващи класациите - „Spicy Margarita“ следва скорошната поява на Bublé в премиерния епизод на новата подкаст поредица на Derulo "On The Road", като към него се присъединява и Sincere Show. Поредицата е достъпна сега, чрез всички водещи подкаст доставчици.

„Музиката на Michael е основна част от живота ми. И така, пуснах му „Spicy Margarita“ и той веднага се зае с нея. Той попита: „Добре ли е, ако не, аз и моите момчета може да добавим малко оркестрация?“ Аз казах „По дяволите, да!“. „Неговата версия беше невероятна. Беше точно това, което си представях. Има латино усещане с малко бразилски фънк. Наистина се вълнувам всички да го чуят“, казва Jason Derulo.

„Корените на това, което правя и което обичам, „Great American Songbook“ – пасват толкова перфектно на всичко, което Jason създава. Смесването на стандартите от старата школа с по-модерен поп звук беше само въпрос на време и знаех, че ако някой щеше да го направи, това щеше да е Jason. Когато го чух за първи път, бях развълнуван, а след това слушах демото и бях поразен. Радвам се, че всички най-накрая ще чуят „Spicy Margarita“ и се надявам да ви хареса толкова, колкото и на нас“, заявява – Michael Bublé.

“Spicy Margarita” поставя началото на една успешна и натоварена година за неуморния Derulo. Сензацията, оглавяваща класациите, ще разкрие завесата на своя проект с 27 песни Nu King на 16 февруари, а сега достъпен за предварително запазване чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик. Проектът ще включва негови предишни хитове и нова музика.

Снимка: WMG

Миналата година видяхме непрекъснатата поредица от издания на продуктивната суперзвезда, включително прочутото му сътрудничество с друга мултиплатинена глобална суперзвезда, носителката на награда Grammy Meghan Trainor, “Hands On Me (Feat. Meghan Trainor)”. Парчето, което беше показано в социалните медии от двамата изпълнители и представено от Derulo с грандиозно изпълнение на живо в предаването по NBC America's Got Talent, беше посрещнато от критичните аплодисменти на хора от American Songwriter, които се възхитиха: „Derulo направи успешна кариера на последователно превключване на звуковата посока. И двамата изпълнители изглеждат в стихията си в тази носталгична песен”. Забавното видео също включва суперзвездата и светската личност, както и бизнес дама – Paris Hilton и отдаде почит на отпразнуването на 20-ата годишнина на хитовото риалити шоу The Simple Life, в което Hilton участва заедно с най-добрата си приятелка Nicole Richie.

С албума си Nu King, планиран да излезе на 15 февруари, Derulo е готов да започне турнето - Nu King World Tour с дати в Португалия, Казахстан, Швеция, Норвегия, Дания, Франция, Холандия, Люксембург, Белгия, Обединеното кралство, Ирландия, Германия, Австрия, Чехия, Италия, Швейцария и Испания, с дати планирани до юни 2024 г.

Постоянно активният Derulo също ще участва заедно с Alexandra Shipp („Barbie“, „X-Men: Apocalypse“) в „Underwater“, нео-ноар романтичен трилър, представен от Interval Presents – вътрешната подкаст мрежа на Warner Music Group. Динамична любовна история, разказана под формата на наративен албум, поредицата включва чисто нова, оригинална музика от Derulo, вплетена в историята и композицията, създавайки новаторско и завладяващо изживяване и превръщайки се в забележително събитие в света аудио забавленията . Премиерата на първите два епизода на „Underwater“ е на 31-ви октомври във всички основни подкаст платформи, като новите епизоди излизаха всяка седмица във вторник. Подкастът оглави класациите на Apple Podcast на #1.

Jason Derulo може да бъде разпознаваем в целия свят като мултиплатинен певец и автор на песни, далновиден предприемач, автор на бестселъри, отдаден филантроп и с ангажиращо присъствие, но историята му започва непретенциозно. Самоопределящият се като „хлапе от хаитянско семейство в Маями“ тихо и последователно се утвърди, за да се превърне в една от най-успешните звезди на своето поколение. Генерирайки десетки милиарди стриймвания и достигайки нетна стойност от $100 милиона, неговите глобални продажби надхвърлят 250 милиона сингъла с десетки мултиплатинени и платинени сертификати за хитове като “Wiggle” [feat. Snoop Dogg], „Take You Dancing“, „Talk Dirty“ [feat. 2 Chainz], „Whatcha Say“ и др. Derulo има три песни, стриймвани над 1 милиард пъти всяка зад гърба си, а именно “Swalla” [feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign], „Want To Want Me“ и „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ [с Jawsh 685]. Последната дори претендира за място №1 в Billboard Hot 100 в допълнение към разбиването на класациите в 16 държави. Той е рядка природна сила в дует с BTS или Luke Bryan. С близо 200 милиона последователи в различни платформи, той остава „4-ият най-следван мъж в TikTok и 11-ият с най-голям акаунт като цяло“. Той се появява в различни филми и телевизионни сериали, включително Spinning Gold и Empire. Портфолиото му включва дялове в собствеността на Rocket Car Wash, Pro Volleyball Federation и Omaha Supernovas. Освен това той написа бестселъра „Sing Your Name Out Loud: 15 Rules for Living Your Dream“ и създаде графичния роман „UZO“ в сътрудничество със Z2 Comics. Още веднъж, той разказва история, която никога не сте чували в неговия пети дългосвирещ албум и дебют, чрез Atlantic Records „Nu King“, започвайки с „Spicy Margarita“ [с Michael Bublé].

Michael Bublé е продал повече от 75 милиона албума по целия свят в хода на изключителната си кариера и се радва на огромен успех като един от най-добрите изпълнители на всички времена. С кариера, която включва 5 награди GRAMMY, 15 награди JUNO, звезда на Алеята на славата в Холивуд и Алеята на славата в Канада, 6 мултиплатинени албума и над 14 милиарда глобални стриймвания, Michael прекара последните две десетилетия дълбоко отдаден не само подкрепяйки „Great American Songbook“, както и да им вдъхне нов живот, но и за да внесе своя уникален стил, вокална сила и страст към вечните мелодии, които той обича. Той издава едноименния си дебютен албум, чрез Reprise Records през 2003 г., последван от поредица мултиплатинени албуми №1, включително „Call Me Irresponsible“ (2007), „Crazy Love“ (2009), „To Be Loved“ (2013), „Love“ (2018). ) и „Christmas“ (2011). 11-ият студиен албум на Майкъл „HIGHER“ (2022) отбеляза неговия 9 път в Топ 10 в класацията за най-добри продажби на албуми на Billboard и 7-ми пореден студиен албум, който дебютира в Топ 3. Известен със своето майсторство от световна класа и грандиозна концертна продукция, той изнесе разпродадени концерти в над 30 държави. С неудържим талант, енергия и глас за пеене на поп, суинг, джаз, R&B и комедия, Michael отвежда публиката си на специално пътешествие всяка вечер – пеейки от сърце, изпълнявайки им серенади с красиви любовни песни, карайки ги да се смеят, плачат и танцуват - за да им подарите вечер, която никога няма да забравят.