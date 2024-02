Jason Derulo издаде нов проект

Оглавяващия класациите Jason Derulo официално поставя началото на нова ера с Nu King.

Като най-смелия си проект досега, той събира любими на феновете сингли, като „Acapulco“, „Slow Low“, „Swalla“, „Lifestyle“ [feat. Adam Levine], „Love Not War“ [feat. Nuka] и други, заедно с различни новозаписани тракове. Проектът получи специален, златен плакет при издаването си от Atlantic Records.

Показателно за обширното му творчество, Jason е сценарист и сърежисьор на 20-минутен късометражен филм, озаглавен „A Dance With Shadow“s, който трябва да бъде пуснат този месец. Филмът ще се състои от визуализации за „ Spicy Margarita “, „U + I,” “Mad Love” [feat. YoungBoy Never Broke Again] и „Favorite Song“. Подобно на мрачен филм на Marvel, потопен в собствената си неземна гангстерска история, изпълнената с екшън визуализация се движи със скоростта на музиката, подчертана от моменти на интрига, предателство, съблазняване, романтика и непрекъснати обрати.

„Nu King е кулминацията на моята кариера досега. Изминаха девет години от издаването на последния ми албум и междувременно много неща се случиха. Но никога не съм спирал да правя музика. Много от тези песни нямаха подходящо място, така че успях да им направя. По-новите песни са просто част от живота ми в момента. Комбинирайки всичко, целият албум има усещането за кино. Титлата в името на песента „King“ идва от името на сина ми. 2023 г. беше подготвителна година; 2024 е година на празнуване на цялата упорита работа, която съм положил и това, което съм изградил.“ – Jason Derulo.

Derulo започва „Nu King World Tour“, което стартира на 22 февруари, с дати в Португалия, Казахстан, Швеция, Норвегия, Дания, Франция, Холандия, Люксембург, Белгия, Обединеното кралство, Ирландия, Германия, Австрия, Чехия, Италия, Швейцария и Испания, и са планирани до юни 2024 г. За пълни подробности, моля, посетете www.jasonderulo.com/tour.

Проектът Nu King e от 27 песни и вече е достъпен за стриймване чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.



NU KING TRACKLIST

1. Nu King

2. Spicy Margarita Jason Derulo & Michael Bublé

3. Mad Love Jason Derulo & YoungBoy Never Broke Again

4. U + I

5. Lie To Me

6. Favorite Song

7. POV

8. Last Night Jason Derulo, Gucci Mane & Quavo

9. Take You Dancing

10. Don't Go Nowhere

11. Proximity

12. Limbo Jason Derulo & Lay Bankz

13. Jalebi Baby Tesher x Jason Derulo

14. Comatose

15. Slow Low

16. Swalla featuring Nicki Minaj, Ty Dolla $ign

17. Tip Toe featuring French Montana

18. Lifestyle featuring Adam Levine

19. When Love Sucks featuring Dido

20. Save The Last Dance

21. Ayo Girl (Haitian Konpa Remix) Jason Derulo, Robinson & Mika Ben

22. Down Jason Derulo & David Guetta

23. So Many Hearts

24. Hands On Me featuring Meghan Trainor

25. Underwater Jason Derulo & Alex Shipp

26. Love Not War featuring Nuka

27. Acapulco

Derulo обяви издаването на Nu King на 26 януари, придружен от пламенния сингъл “Spicy Margarita”, колаборация с друга икона и уважаван приятел, Michael Bublé, наличен вече чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик. Сигурният хит е със семпли от емблематичния хит "Sway" на Dean Martin, който Bublé прослави в дебютния си студиен албум преди повече от 20 години. Версията на Bublé на „Sway“ е натрупала повече от 415 милиона глобални стриймвания до момента. Гледайте наелектризиращото изпълнение на дуото в шоуто Jimmy Kimmel Live!

Миналата година видяхме непрекъсната поредица от издания на продуктивната суперзвезда, включително прочутото му сътрудничество с друга мултиплатинена глобална суперзвезда, носителката на награда GRAMMY® Meghan Trainor, „Hands On Me (Feat. Meghan Trainor)“. Парчето – което беше показано в социалните медии от двамата артисти и представено от Derulo с грандиозно изпълнение на живо в предаването на NBC America's Got Talent беше посрещнато с одобрение от хора като American Songwriter, които се възхитиха: „Derulo направи кариера на последователно превключване в неговата звукова посока. И двамата артисти изглеждат в стихията си в тази носталгична песен.” Забавното видео също включва суперзвездата от светската личност + бизнес дама Paris Hilton и отдаде почит на празнуването на 20-ата годишнина на хитовото риалити шоу „The Simple Life“, в което Hilton участва заедно с най-добрата си приятелка Nicole Richie.

Постоянно активният Derulo също ще участва заедно с Alexandra Shipp („Barbie“, „X-Men: Apocalypse“) в „Underwater“, нео-ноар романтичен трилър, представен от „Interval Presents“ – вътрешната подкаст мрежа на Warner Music Group. Динамична любовна история, разказана под формата на наративен албум, поредицата включва чисто нова, оригинална музика от Derulo, вплетена в историята и композицията, създавайки новаторско и завладяващо изживяване и превръщайки се в забележително събитие в света аудио забавленията . Премиерата на първите два епизода на „Underwater“ е на 31-ви октомври във всички основни подкаст платформи, като новите епизоди излизаха всяка седмица във вторник ТУК. Подкастът оглави класациите на Apple Podcast на #1.

ЗА JASON DERULO

Jason Derulo може да бъде разпознаваем в целия свят като мултиплатинен певец и автор на песни, далновиден предприемач, автор на бестселъри, отдаден филантроп и с ангажиращо присъствие, но историята му започва непретенциозно. Самоопределящият се като „хлапе от хаитянско семейство в Маями“ тихо и последователно се утвърди, за да се превърне в една от най-успешните звезди на своето поколение. Генерирайки десетки милиарди стриймвания и достигайки нетна стойност от $100 милиона, неговите глобални продажби надхвърлят 250 милиона сингъла с десетки мултиплатинени и платинени сертификати за хитове като “Wiggle” [feat. Snoop Dogg], „Take You Dancing“, „Talk Dirty“ [feat. 2 Chainz], „Whatcha Say“ и др. Derulo има три песни, стриймвани над 1 милиард пъти всяка зад гърба си, а именно “Swalla” [feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign], „Want To Want Me“ и „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ [с Jawsh 685]. Последната дори претендира за място №1 в Billboard Hot 100 в допълнение към разбиването на класациите в 16 държави. Той е рядка природна сила в дует с BTS или Luke Bryan. С близо 200 милиона последователи в различни платформи, той остава „4-ият най-следван мъж в TikTok и 11-ият с най-голям акаунт като цяло“. Той се появява в различни филми и телевизионни сериали, включително Spinning Gold и Empire. Портфолиото му включва дялове в собствеността на Rocket Car Wash, Pro Volleyball Federation и Omaha Supernovas. Освен това той написа бестселъра „Sing Your Name Out Loud: 15 Rules for Living Your Dream“ и създаде графичния роман „UZO“ в сътрудничество със Z2 Comics. Още веднъж, той разказва история, която никога не сте чували в неговия пети дългосвирещ албум и дебют, чрез Atlantic Records „Nu King“, започвайки с „Spicy Margarita“ [с Michael Bublé].