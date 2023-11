Jack Harlow се завърна с нов сингъл

Само преди дни Jack Harlow пусна нов сингъл.

Парчето "Lovin On Me" идва придружено от енергично видео, режисирано от Aidan Cullen.

Песента идва след издаването на одобрения от критиката трети студиен албум на изпълнителя, озаглавен Jackman, който излезе по-рано тази година.

Звездата от Луисвил, Кентъки ще стартира турнето си No Place Like Home: The Kentucky Tour на 24 ноември от Оуенсбъри.

Снимка: Орфей Мюзик

Корицата е създадена от художничката от Луисвил, Кентъки, Angie Reed Garner.

“Lovin On Me” е продуциран от: OZ, Nik D, & Sean Momberger.

Песента “Lovin On Me” вече щурмува класациите за отрицателно време. Парчето се нареди на #15 в Global Spotify Chart и влезе в класациите в 26 държави за броени дни, включително #1 в Австралия, Нова Зеландия и Обединеното кралство; #2 в САЩ и Канада. Оглави класациите в Apple Music в 5 държави - Австралия, Канада, Нова Зеландия, Обединеното кралство и САЩ. Нареди се на #35 в Global Shazam, както и на #8 в Обединеното кралство и САЩ и влезе в Топ 15 в Австралия и Нова Зеландия.

Официалното видео е събрало над 2,4 милиона гледания за първите три дни, а звукът на парчето има 137,2 хиляди създадени видеа.