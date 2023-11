Jack Harlow с нов сингъл

Jack Harlow обяви издаването на новия си сингъл “Lovin On Me”, след като вчера (6 ноември) качи публикация в социалните мрежи.

В краткия си клип рапърът танцува на фона на драпирана в бяло снимачна площадка, а накрая прозвучават няколко секунди от новата песен, в които се чува как Harlow рапира “I’m Vanilla Baby”. Заглавието на публикацията разкрива името на сингъла, както и датата на издаване – 10 ноември.

Lovin On Me out Friday pic.twitter.com/K74XjTgKAg