Jack Harlow анонсира GAZEBO Festival.

Музикален фестивал, на който ще бъде хедлайнер заедно с многократния носителка на награди Grammy – SZA, на 25-ти и 26-ти май в Waterfront Park в Луисвил.

Сред останалите участници са James Blake (DJ Set), Omar Apollo, PinkPantheress, Vince Staples и други.

Двудневното събитие ще включва 26 изпълнения на две сцени и ще подчертае част от местната храна и култура на Луисвил. Местоположението на Waterfront Park уникално съчетава енергията на центъра на Луисвил с повече от 85 акра зелено пространство около река Охайо.

„Jack Harlow е необикновен жител на Луисвил, който продължава да се грижи за родния си град“, каза кметът на Луисвил – Craig Greenberg. „Това е още един начин, по който Jack подкрепя нашия град и нямам търпение да видя вълнението, което ще създаде този фестивал. Толкова съм благодарен за неговата отдаденост да прави първокласни неща за Луисвил и нашите хора".

„Ние сме изключително развълнувани да подкрепим родния герой на нашия град – Jack Harlow, докато той стартира нов музикален фестивал в Waterfront Park в Луисвил“, каза Cleo Battle, президент и главен изпълнителен директор на Louisville Tourism. „В допълнение към страхотната музика, посетителите на фестивала ще вкусят от емблематичните атракции на този град, прочутото му наследство и глобална кулинарна сцена“.

За Jack Harlow:



Наречен „хитмейкърът на бъдещето“ от Variety, многократно номинираният за награда Grammy рапър, актьор и предприемач Jack Harlow е една от най-ярките музикални звезди. Jack се изкачи до световен статут на суперзвезда благодарение на хитове като “Whats Poppin”, “First Class”, “Industry Baby'' с Lil Nas X и най-скоро неизбежния, “Lovin On Me”, както и неговите приветствани от критиката 3 студийни албума: Thats What They All Say (2020), Come Home The Kids Miss You (2022) и “Jackman“ (2023 г.).

С три #1 сингъла в Billboard Hot 100, над 11 милиарда глобални стриймвания, 6 номинации за награда Grammy, над 30 платинени сертификата на RIAA и множество разпродадени турнета на по целия свят, роденият в Луисвил изпълнител вече е оставил незаличима следа в културата, както и в музикалната и в развлекателната индустрия, без да има намерение да забави темпото. Harlow създаде „The Jack Harlow Foundation“ през 2023 г., за да реинвестира, подпомогне и подкрепи организации в родния си град Луисвил. Само през 2023 г. фондациятa е разпределила над 500 000 долара под формата на средства и продукти.