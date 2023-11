Излезе видеото към новата песен на The Beatles

The Beatles споделиха последната си "нова" песен "Now And Then".

Повече от 40 години след като е написана, песента най-накрая стига до феновете, а в нея участват и четиримата музиканти Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар.

"Now And Then" е написана от Джон Ленън и записана на демокасета само с пиано и вокал в края на 70-те години. През 1994 г. вдовицата на Ленън, Йоко Оно, дава касетата, която съдържа и други песни на Маккартни, Харисън и Стар. През 1995 и 1996 заедно с продуцента Джеф Лайн The Beatles завършват и издават песните "Free As A Bird" и "Real Love". По това време музикантите записват нови части и правят груб микс на "Now And Then", но ограничените възможности на технологиите през 90-те не им позволяват да извадят достатъчно изчистен микс с вокалите и пианото на Джон Ленън.

През 2021 г. с помощта на изкуствен интелект режисьора Питър Джаксън успява раздели гласът на Ленън от пианото докато работи върху документалната поредица "The Beatles: Get Back". Благодарение на това Пол Маккартни и Ринго Стар завършат песента, включвайки партии за електрическа и акустична китара записани от Джордж Харисън през 90-те.

Днес, на 3 ноември, излезе и официален видеоклип към песента режисиран от Питър Джаксън. Повече за сингъла "Now And Then" може да прочетете на сайта zrock.bg.