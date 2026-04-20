Излезе трейлър на "Запознай се с техните"

Този ноември се срещаме отново с едно от най-хаотичните и обичани семейства в комедията.

"Запознай се с техните" продължава историята на култовата поредица, която години наред забавлява публиката с вечната битка между притеснения зет и подозрителния тъст. Този път конфликтът се пренася в следващото поколение – когато вече порасналият син на Гейлорд Еблю довежда своята половинка у дома. Това поставя самия Грег в напълно нова роля: този на свръхзащитния баща, който не е готов лесно да приеме бъдещия член на семейството.

Първият трейлър на "Запознай се с техните" загатва за поредна порция абсурдни ситуации, неловки семейни срещи и комични сблъсъци между поколенията. Докато легендарният Джак Бърнс изглежда по-спокоен в традиционните си „разпити“, Грег се оказва този, който губи самообладание, когато среща бъдещата си снаха – уверена и находчива жена с изненадващо минало. С характерния хумор на поредицата трейлърът показва как новото семейно събиране бързо излиза извън контрол, а съперничеството между Фокър и новодошлия член на семейството обещава поредица от незабравими комедийни моменти.

В ролите се завръщат комедийната икона Бен Стилър в ролята на Гейлорд Еблю и двукратният носител на „Оскар“ Робърт де Ниро като Джак Бърнс, а към тях се присъединява носителката на „Грами“ и номинирана за „Оскар“ Ариана Гранде. В актьорския състав са още Оуен Уилсън, Блайт Данър, Тери Поло, Скайлар Джисондо, Бини Фелдстийн и Едуардо Франко. Филмът е написан и режисиран от Джон Хамбург, който работи и по предишните филми от поредицата. Продуценти са Джейн Розентал и Робърт де Ниро, заедно с Бен Стилър и Джон Лешър.

Време е за среща със следващото поколение - "Запознай се с техните" от 27 ноември в кината.