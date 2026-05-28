Ariana Grande поставя началото на следващия си музикален етап с „hate that i made you love me“ - първи сингъл от предстоящия ѝ осми студиен албум „petal“.

Песента носи характерната за Ariana комбинация от емоционална директност, прецизен поп звук и вокална лекота, зад която стои силен авторски екип. „hate that i made you love me“ е написана и продуцирана от Ariana Grande заедно с ILYA и Max Martin - имена, свързани с някои от най-запомнящите се моменти в съвременната поп музика.

„petal“ идва след изключително успешния албум „eternal sunshine“, който дебютира под №1 в Billboard 200 и донесе на Grande поредни дебюти на върха в Billboard Hot 100 с „yes, and?“ и „we can’t be friends (wait for your love)“.

Паралелно с премиерата на новата музика, Ariana Grande се подготвя и за дългоочакваното си завръщане на сцена с The Eternal Sunshine Tour. Турнето започва на 6 юни в Oakland Arena, Калифорния, и включва концерти в Лос Анджелис, Ню Йорк, Чикаго, Атланта, Бостън, Монреал и лондонската O2 Arena. Билетите са разпродадени за минути - поредно доказателство за мащаба на нейната публика и позицията ѝ сред най-търсените live артисти в света.

Ariana Grande е трикратна носителка на Grammy и една от най-влиятелните поп фигури на своето поколение. С над 125 милиарда стрийма в световен мащаб, девет №1 хита в Billboard Hot 100 и рекордни постижения в класациите, тя продължава да бъде артист, който определя посоката на съвременната поп култура.

Освен в музиката, Grande затвърждава присъствието си и в киното. Ролята ѝ на Glinda във филмите „Wicked“ и „Wicked: For Good“ ѝ носи номинации за Academy Award, Golden Globe, BAFTA, Critics Choice и SAG Award за най-добра поддържаща актриса, а продукциите се нареждат сред най-успешните филмови адаптации на Broadway мюзикъл.