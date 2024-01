Излезе трейлър към филм за Jennifer Lopez

По-малко от месец остава до излизането на новия албум на Jennifer Lopez.

This is Me… Now: A Love Story ще бъде първият студиен албум на латино дивата от десетилетие насам.

Записът ще е придружен и от филм със същото заглавие, а трейлър от него вече е наличен онлайн.

Лентата на Amazon обещава да бъде& „като нищо, което някога сте виждали от Jennifer Lopez“. Тя ще разказва за пътуването й към любовта през нейните собствени очи.

„С фантастични костюми, спираща дъха хореография и епизодични роли със звезди, тази панорама е интроспективна ретроспекция на издръжливото сърце на Дженифър“, заявяват от платформата.

Във филма ще видим и богат списък от известни личности, сред които съпругът й Ben Affleck, както и колегите й Kim Petras, Post Malone, Sofia Vergara и много други.

В публикация в Instagram Лопес сподели: „Не съм била толкова нервна, уплашена и развълнувана да споделя нещо с вас от години!! Историята на пътуването от This Is Me…Then до новия This Is Me…Now е най- лично нещо, което някога съм правила".

This is Me… Now: A Love Story е режисиран от Dave Mayers и написан от Lopez с Matt Walton.

Филмът ще дебютира на Prime Video в световен мащаб на 16 февруари, съвпадайки с издаването на албума.