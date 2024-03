Излезе последният албум на Enrique Iglesias

Последният албум в кариерата на латино иконата Enrique Iglesias – “Final (Vol.2)” e вече на пазара.

Испанецът се завръща с проект, който феновете му чакаха повече от 3 години. Албумът е своеобразно продължение на появилия се през 2021 г. “FINAL (Vol. 1)”, който достигна над 3 милиарда стрийма и е сертифициран 6 пъти като платинен в САЩ. В класациите на Billboard колекцията на Enrique успешно се задържа в чартовете за латино албуми в продължение на 10 седмици. Тези постижения затвърдиха артиста като световна латино поп икона и правят очакванията към новия проект на Enrique още по-големи.

Final (Vol.2) е 12-и студиен албум на Enrique Iglesias. Колекцията е по-разнообразна от предишните проекти на звездата в жанрово отношение. В него се преплитат поп, кумбия, бачата и елементи на кънтри. Албумът включва 10 песни, някои от които в сътрудничество с изпълнители като Miranda Lambert, Maria Becerra и други.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Tracklist

Asi es la Vida

Fría

La Botella

Love and Pain

Me Voy Acostumbrando

Como Yo

Llorame Un Río

Be Together

Espacio en Tu Corazón

Enrique Iglesias е най-изявеният латиноамерикански изпълнител в историята на музиката, като има 154 #1 сингъла в класациите на Billboard и 27 #1 сингъла в класацията Hot Latin Songs на Billboard. В момента той държи рекорда за най-много #1 сингли в историята на чарта. През годините има колаборации с изпълнители като Whitney Houston, Lionel Richiе, Pitbull и др.

Албумът „FINAL (Vol. 2)” се издава и разпространява от Sony Music Entertainment и Вирджиния Рекърдс. Можете да го намерите в онлайн магазина MusicMall.bg.