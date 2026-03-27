Излезе новият студиен албум на Loreen

Loreen представя новия си албум „WILDFIRE“ – първия ѝ студиен проект от близо девет години, който излиза днес и бележи нов, по-емоционално наситен етап в кариерата ѝ.

След глобалния успех на „Tattoo“ и силното завръщане с песни като „Is It Love“, „Feels Like Heaven“ и „Coming Close“, шведската артистка събира в „WILDFIRE“ 13 песни, в които поп, електронно звучене и силно вътрешно напрежение се срещат в характерния ѝ мащабен и разпознаваем стил.

Албумът е представен като проект, върху който Loreen е работила в продължение на години, и носи усещане за едновременно сила и уязвимост - две линии, които отдавна стоят в основата на артистичния ѝ свят.

В „WILDFIRE“ тя разгръща по-широка картина на емоция, трансформация и вътрешно освобождаване, като съчетава интимност с голямо поп звучене. Сред акцентите в албума е и „True Love“ - финалният трак в изданието, който затваря проекта с усещане за емоционална кулминация и завършеност. Това е извод от мястото на песента в официалния траклист и от цялостната драматургия на албума.

„WILDFIRE“ излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group.