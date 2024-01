Излезе новият сингъл на Jennifer Lopez

Новият сингъл на Jennifer Lopez вече е факт.

„Can’t Get Enough“ е част от деветия студиен албум на поп дивата, This Is Me… Now, който ще бъде издаден на 16 февруари.

„Нямам търпение за „Can’t Get Enough“ след (два) дни!!! #THISISMENOW Чакането почти свърши...”, написа Lopez в своя пост, чийто клип показва изпълнителката в два сватбени сценария, облечена в спиращи дъха сватбени рокли и изпълняваща първия сватбен танц с всеки от двамата младоженци.

„Смятам, че някои хора биха останали изненадани. Определено е история за пътя, който трябва да бъде извървян, за да стигнеш от разбитото сърце обратно до любовта... Може да се каже, че донякъде съм експерт. Не в брака, но в сватбите”, сподели огнената поп изпълнителка, шегувайки се с факта, че има четири сватби зад гърба си. „Отново, не се взимам твърде насериозно и смятам, че животът е лудо приключение, в което падаш и пак се изправяш и продължаваш да се опитваш без да се отказваш”.

Певицата разкри за пръв път плановете си за нов албум през ноември 2022. „This Is Me… Now” е продължението на проекта на звездата от 2002, „This Is Me… Then”, и отбелязва първия албум на Lopez от издадения през 2014 „A.K.A” насам.

Преди ден звездата направи публикация в Instagram, с която разкри тийзъра за музикалното видео на „Can’t Get Enough“ и датата, на която парчето ще бъде представено на света.

През 2022 легендарната дива описа албума „This Is Me… Now” като „кулминация на това, което съм като човек и артист”. Тя добави: „Хората смятат, че знаят всичко за това, какво ми се случи през годините, за мъжете, с които съм била – но всъщност нямат представа. Има част от мен, кото досега криех от всички. Мисля, че най-накрая съм готова да говоря за нея”.

Обработил: Нети Мечкарова