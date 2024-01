Излезе новият сингъл на Ariana Grande

Излезе първият самостоятелен сингъл на Ariana Grande от повече от три години насам.

Дългоочакваното парче, озаглавено "yes, and?", изненада феновете на изпълнителката със своето хаус-поп звучене, вдъхновено от хита "Vogue" на Madonna от 1990 г. Видеоклипът към песента ще бъде пуснат по-късно в петък (12-ти януари).

Завръщането на поп звездата подготвя слушателите ѝ за нов албум, който тя сподели, че ще излезе по-късно през 2024 г. Макар че през последните години Ariana Grande участва в няколко хитови сингъла - ремиксите на The Weeknd на "Save Your Tears" и "Die for You" и колаборацията ѝ с Lady Gaga "Rain on Me" - тя не е издавала солов проект от шестия ѝ албум Positions от 2020 г.

Снимка: Animato Music / Umg

"yes, and?" е написана и продуцирана от Grande с дългогодишните сътрудници Max Martin (най-успешният автор на песни и продуцент през последните 25 години, от Britney Spears до The Weeknd) и Ilya Salmanzadeh.

В момента Ariana работи по адаптацията на Universal за големия екран на хитовия бродуейски мюзикъл "Wicked", в която изпълнителката разкрива своя актьорски потенциал и влиза в ролята Glinda. Преди настъпването на новата година Ariana сподели пост в социалните мрежи, в който отрази своята 2023 г.:

"Една от най-трансформиращите, най-предизвикателните и същевременно най-щастливите и специални години в живота ми. Никога не съм се чувствала по-напориста в приемането на това, на което животът крещеше да ме научи. Чувствам се по- силна от всякога“.