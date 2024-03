Излезе новият албум на Ariana Grande

Ariana Grande e приятел с истината и поставя ново начало в дългоочаквания си седми студиен албум "eternal sunshine".

Проектът включва оглавяващия класациите сингъл "yes, and?", който дебютира на първо място в Billboard Hot 100 и отбеляза осмия #1 и двадесет и първия Top 10 хит на Ariana Grande в чарта.

Grande си играе с възприятията, които знае, че не може да контролира. Но отвъд тези нападки тя се интересува повече от непредсказуемостта на любовта. Албумът започва с въпрос, на който тя се опитва да отговори до края на записа:

"Как мога да разбера дали съм в правилната връзка?". На 30 години Ariana вече не е толкова убедена, че някога ще разбере дали съществува вечната любов. "eternal sunshine" е откровено търсене, албум за раздялата, в който певицата се ориентира към новото начало с някои от най-изобретателните песни в кариерата си досега. Ariana се справя с силните чувства на разбитото сърце и преминава между моменти на устойчивост, приемане и надежда за бъдещето.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

След като поставя основния въпрос, певицата прекарва следващите няколко песни в борба за себе си и за връзката си. В "Bye" тя е повече от готова да се откаже, а "Don't Wanna Break Up Again" рисува портрет на пренебрежителен партньор, който знае, че трябва да си тръгне, но все още няма смелост. Началните песни са с поп звучене от 70-те години на миналия век, като Grande изпълнява най-добрата си имитация на Diana Ross. Заглавното R&B парче "Eternal Sunshine" се впуска още по-дълбоко в болката. Ariana иска да "изтрие мислите си", както във филма от 2004 г. "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", на който е кръстен и албумът.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Последните четири песни в "eternal sunshine" са едни от най-силните в кариерата на Grande. "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" е толкова съвършена, колкото може да бъде един голям поп химн. Сингълът звучи като любовно писмо към работата на Max Martin, основния (и дългогодишен) сътрудник на Grande, както и към великите поп принцеси, с които той си е партнирал през годините. В завършващата албума "Ordinary Things" Grande се доближава максимално до отговора на въпроса си от началото на албума. С помощта на нейната Nonna, тя признава факта, че е глупаво да разбереш как работи любовта.

Седмият студиен албум на Аriana Grande излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group.



eternal sunshine траклист:

1. intro (end of the world)

2. bye

3. don’t wanna break up again

4. saturn returns interlude

5. eternal sunshine

6. supernatural

7. true story

8. the boy is mine

9. yes, and?

10. we can’t be friends (wait for your love)

11. i wish i hated you

12. imperfect for you

13. ordinary things (feat. nonna)