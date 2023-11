Излезе новата песен на Ella Henderson и Cian Ducrot

Ella Henderson и Cian Ducrot издадоха нова съвместна песен.

Своята нова колаборация „Rest Of Our Days“ звездите издават след многобройните успехи на досегашните им проекти – влязлата в Топ 10 песен на Ella – „0800 HEAVEN“, и албумът на Cian, дебютирал на първо място в класацията.

„Този сингъл е за събирането на хората по празниците, напомняйки ни да ценим къде сме в момента и да вдигнем тост за това! Cian и аз станахме добри приятели, когато той се присъедини към мен на турнето и е вълнуващо да работим отново заедно”, разкрива британската певица.

Ella продължава да се радва на огромна популярност, участвайки в съвместни проекти с изпълнители като Regard, Sonny Fodera, Paul Woolford, Frank Walker, Joel Corry и Nathan Dawe. Изключително успешна е и като автор на песни с над милиард стриймвания, а едно от най-новите й постижения е сингълът „Heart Still Beating“ на Nathan Dawe & Bebe Rexha.

През 2022 година излезе вторият студиен албум на Ella – Everything I Didn‘t Say, песен от който се класира в британския Топ 10 – второто такова постижение в досегашната кариера на певицата. Сингълът „Let’s Go Home Together“ с Tom Grennan от албума на Ella пък й спечели номинация за награда Ivor Novello.

Празничното парче „Rest Of Our Days“ се разпространява у нас със съдействието на Орфей Мюзик – лицензиант на Warner Music за България.