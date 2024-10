Излезе миниалбумът "Amapiano To Ibiza"

Глобалната денс музика е готова за значим момент с издаването на „Amapiano To Ibiza“, което обединява два свята: пулсиращите ритми на южноафриканското Amapiano и вечните класики на емблематичната хаус музикална сцена на Ибиса, излиза сега чрез Armada Music, водещият независим денс лейбъл, в партньорство с Warner Music Africa/Орфей Мюзик и Africori, събира най-големите имена на денс музиката за уникално сътрудничество.

Почитайки хаус музиката, Amapiano интерпретира легендарните песни от Ibiza през иновативния обектив на характерния звук на Amapiano, въвеждайки нова глобална перспектива. С участието на силна категория на Amapiano като DBN Gogo, Major League DJz, Yumbs, 2wo Bunnies и Rosey Gold, миниалбумът преосмисля вечните класики от хаус музикални титани като Dennis Ferrer, Afro Medusa, Blaze и Inner City. Този миниалбум не е просто преработка – това е културен обмен, предоставящ нещо познато, но освежаващо ново за феновете по целия свят.

Фокус песента е зашеметяващ ремикс на класическата „Pasilda“ на Afro Medusa от южноафриканския продуцент Yumbs, трансформира латино хаус хита от 1999 г. в пропит от джаз химн на Amapiano. Със своята спокойна, прочувствена атмосфера, ремиксът на Yumbs на „Pasilda“ перфектно свързва културната концепция на звука, което го прави задължително за слушане както на дансинга, така и на интимни събирания.

В миниалбума е включена и плавна, спокойна преработка на британската гаражна класика „Girls Like Us“ на B15 Project от южноафриканските изпълнители Blaqnick и Masterblaq, смесваща дълбоките, вълнуващи басови линии на Amapiano с жизнената енергия на безпогрешния вокал на Crissy D.

Миниалбумът също така включва четири издадени преди това сингъла, всеки от които е уникално преосмисляне на класическа хаус музика:

„Big Fun“ на Inner City получава наелектризиращ Amapiano звук от 2wo Bunnies, Thuto The Human и Jay Music, сливайки еуфоричната енергия на класиката с дълбоките бийтове на Южна Африка, задвижвани от дървени барабанни перкусии.

Вечният химн на Blaze & Barbara Tucker „Most Precious Love“ е интерпретиран от Major League DJz и Luudadeejay, превръщайки го в заразителна, изпълнена с груув песен, пълна с дълбоки басови линии и ритмични перкусии.

Хитът на Dennis Ferrer от Ибиса „Touched The Sky“ получава съвременна актуализация от DBN Gogo, Effected и Triple X Da Ghost, запазвайки прочувствените си вокали със синкопирани ритми на Amapiano за едно изцяло ново изживяване на дансинга.

Rosey Gold и Jay Music вдъхват нов живот на рейв класиката на Human Resource от 1991 г. „Dominator“, повлияна от завладяващите барабани на Amapiano и мелодични перкусии, превръщайки високоенергичния оригинал в неустоим клубен химн с мрачно звучене.

Миниалбумът стартира с латино хаус хита на Afro Medusa „Pasilda“, който получава прочувствен ремикс на Amapiano от изгряващата звезда на SA Yumbs, смесващ богати, джазови мелодии с плавни ритми за носталгичен, но същевременно съвременен звук. Blaqnick & MasterBlaq сливат британската гаражна музика с Amapiano, ремиксирайки оглавилата класациите „Girls Like Us“ на B15 Project в плавен, слънчев химн, поставяйки легендарния вокал на Crissy D в центъра. DBN Gogo и Effected вземат емблематичната дийп хаус класика на Dennis Ferrer от 2005 г. „Touched The Sky“ и я вливат в живи ритми на Amapiano, създавайки емоционална, но танцувална песен.

Следва зашеметяващата преработка на „Most Precious Love“ от Major League DJz, които доставят изпълнена с груув, прочувствена повторна интерпретация на Amapiano, която отдава почит на хаус класиката. 2wo Bunnies и Thuto The Human придават на емблематичната „Big Fun“ на Inner City преобразяване на Amapiano, майсторски съчетавайки оригиналните вокали и синтезатори на песента с характерните барабани, дълбоки басови линии и ритмични перкусии на Amapiano. Дългогодишните сътрудници Rosey Gold и Jay Music доставят високооктанов Amapiano ремикс на рейв класиката на Human Resource от 1991 г. „Dominator“, която бележи раждането на новия поджанр, известен като „hardcore/gabber“ (Хардкор техно/габба), и е видяла итерации от Patrick Topping и DJ Isaac през годините. И накрая, техно класиката на Inner City в Детройт „Good Life“ е преосмислена от Prechly и DJ Guti BPM, вкарвайки наелектризираща енергия на Amapiano в този възвисяващ химн на радост и оптимизъм.

Музикален мост между световете на „Amapiano To Ibiza“ е повече от просто сътрудничество; това е почит към корените на Amapiano в хаус музиката. Чрез творческото сливане на някои от най-емблематичните песни от историята на хаус музиката със звуците на оживения жанр на Южна Африка, този миниалбум проправя пътя за по-дълбоко глобално оценяване на двата стила. Визионерски проект, който празнува културния обмен - „Amapiano To Ibiza“ е любовно писмо към миналото, настоящето и бъдещето на денс музиката.

Tracklist:

1. PASILDA - Yumbs vs Afro Medusa

2. GIRLS LIKE US - Blaqnick & MasterBlaq vs B15 Project

3. TOUCHED THE SKY - DBN Gogo & Effected vs Dennis Ferrer

4. MOST PRECIOUS LOVE - Major League DJz & Luudadeejay vs Blaze (Feat. UDAUFL & Barbara Tucker)

5. BIG FUN - Thuto The Human & 2wo Bunnies vs Inner City (Feat. Jay Music)

6. DOMINATOR - Rosey Gold & Jay Music vs Human Resource

7. GOOD LIFE - The Real Prechly (Feat. DJ Guti BPM) vs Inner Cit