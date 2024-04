Ивет Горанова за спорта и за танците

Водещият Огнян Гунчев разговаря със спортист номер 1 на България за 2021 година, олимпийската ни шампионка по карате Ивет Горанова.

В интервюто тя разказа, че се е занимавала с най-различни спортни активности, като няколко години е танцувала и народни танци, а през 2009 година започва своя път в карате. През последните седмици Ивет е част от “Dancing Stars”, където демонстрира завидни танцувални умения. Тя споделя, че танците нямат нищо общо със спорта карате, като акцентира, че най-много я затрудняват позициите на тялото, нежността в движенията и малкото време, с което разполагат, за да подготвят самите изпълнения.

За мотивацията, трудностите, предизвикателствата и силата на спорта - цялото интервю с Ивет Горанова може да чуете в аудиофайла на страницата.

В спортната си кариера Ивет Горанова е печелила стотици медали от редица големи първенства, като през 2021 година сбъдва мечтата на всеки един спортист, печелейки олимпийската титла по карате в дисциплината кумите при жените в категория до 55 килограма от Токио. За нейно съжаление, тя няма да може да защитава титлата си, защото карате беше изваден от програмата за Париж 2024.

Следващата й голяма цел е златото от Световно първенство през 2025 година, след като в края на миналата година спечели за страната ни и исторически сребърен медал на Световния шампионат по карате в Будапеща.