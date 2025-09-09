Испанският актьор Начо Герерос гостува на радио N-JOY

Испанският актьор Начо Герерос гостува в студиото на радио N-JOY.

Българската публика го познава от ролята му на Коке в сериала "Новите съседи", но повъдът за втората му визита в шоуто "От 10 до 2" с Нейа е театралната постановка "Два трона. Две кралици".

Спектакълът разказва историята, която никога не се е случила, но е трябвало да се случи. Представя една въображаема среща между заклети врагове — Мария Стюарт и Елизабет I кралица на Англия. Пиесата показва борбата за трона между две жени — борбени и дръзки, които въпреки всичко са зависими една от друга. Представени са от Начо Герерос и Николас Перес в един великолепен актьорски дуел. Това е представление изпълнено с напрежение, което няма да остави публиката безразлична: страст, интриги, нежност, емоция… театър в най-чистата му форма.

„Два трона. Две кралици“ е част от програмата на фестивала Sofia Summer Fest. Събитието ще се състои на 10 септември от 20 ч. в Южен парк 2.

Спектакълът ще бъде представен на испански език със субтитри на български език. Билети на Eventim.

Чуйте интервюто в аудиофайла по-горе на страницата.