Innerglow гостуваха на радио N-JOY

Тодор Ковачев и Матей Христосков от Innerglow станаха част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа, за да представят съвместната си песен със Свилен Ноев от Остава и клипа към нея.

Парчето „Измислен човек“ е по музика и текст на момчетата от Innerglow и прибавя към обичайното им синт поп звучене емблематичния глас на Свилен.

Песента е първи сингъл от предстоящия втори албум на бандата, планиран за есента на тази година. Момчетата от групата вече се готвят за серия от концерти и фестивали през лятото и нямат търпение за следващите си срещи на живо с публиката.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.