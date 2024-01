Играта гостува на радио N-JOY

Играта сподели новата си песен със слушателите на радио N-JOY.

Изпълнителят стана част от шоуто "От 10 до 2 с Нейа" и разказа подробности за създаването на "Домино".

По песента Играта работи заедно със своя дългогодишен приятел Бате Пешо, а тракът е вдъхновен от половинката на Играта, която е и неговата най-голяма муза.

Песента "Домино" идва придружена от видеоклип, в който главната роля е поверена на изкусителката Жанета Осипова, известна с участието си в предаването „Фермата“, където затвърди статута си на дама с характер и очарование. Именно затова Играта и режисьорът Радостин Събев – Шошо са категорични, че Осипова е правилният избор за дамски персонаж във видеоклипа.

Какво още разказа Играта пред Нейа - чуйте в аудиофайла на страницата.