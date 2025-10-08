Huntr/x продължават доминацията си в Hot 100 на Billboard

Песента „Golden“ на групата Huntr/x от анимацията „Кей-поп: Ловци на демони“ остава начело на класацията Hot 100 на Billboard за сингли за осма седмица.

Сингълът на K-pop певиците Ejae, Audrey Nuna и Rei Ami, които се превъплъщават в героините Руми, Мира и Зоуи, е вторият по продължителност хит, оглавявал класацията, и изпълнен от изцяло женска група.

Парчето е издадено на 4 юли 2025 г. чрез Republic Records като втори сингъл от саундтрака към филма.

На втората позиция се нарежда Alex Warren с "Ordinary"- Това се случва след 10 непоследователни седмици под номер 1, считано от началото на юни.

Новият сингъл на Tate McRae - "TIT FOR TAT" дебютира под номер три в Hot 100 и става третата ѝ песен, попаднала в топ 10.

До номер пет намираме хитовете на Morgan Wallen с "What I Want", в който участва Tate McRae и Justin Bieber с "Daisies".

Пълното подреждане може да видите тук.