Hilary Duff сподели нова версия на свой хит

Hilary Duff сподели „Come Clean (Mine)“ – зашеметяваща презаписана версия на хита си от 2003 г.

Парчето беше включено в дългоочаквания „The Reunion: Laguna Beach“, който направи премиерата си по The Roku Channel.

„Come Clean (Mine)“ е сред акцентите в албума на Hilary Duff – (Mine), чисто нова колекция от презаписани версии на най-големите хитове на Duff, която излиза на сребърен винил ексклузивно за Деня на магазините за плочи 2026. Албумът е лимитиран до само 10 000 копия и включва чисто нови вокални интерпретации на определящи кариерата ѝ парчета, включително „What Dreams Are Made Of (Mine)“, която Duff изпълни за първи път като заключителен химн на разпродаденото си турне „Small Rooms, Big Nerves“ и първия от двата РАЗПРОДАДЕНИ лимитирани концерта във Voltaire в „The Venetian Resort Las Vegas“.

„Hilary Duff – (Mine)“ следва триумфалното издаване на аплодирания от критиката шести студиен албум на Hilary Duff – „luck… or something“. Първият ѝ дългосвирещ студиен албум от 2015 г. насам, той прави забележителен дебют на #3 в „Billboard 200“, отбелязвайки най-високата позиция на Duff в класацията от 2007 г. насам, шестото ѝ влизане в Топ 5 и вторият най-успешен дебют на жена изпълнител през тази година. „luck… or something“ също се нареди на #2 в класацията „Най-продавани албуми“ на Billboard, като същевременно се издигна до дебютите в Топ 5 в шест страни по света, включително на #1 място в Канада и Австралия.

„Come Clean (Mine)“ вече е налична чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

За Hilary Duff

Една от определящите звезди на своето поколение, мултиплатинената глобална икона Hilary Duff се завръща в света на поп музиката с най-смелия си и самоуверен проект досега. След като се прослави като звездата от блокбъстъра на Disney Channel – „Lizzie McGuire“, Duff стартира музикалната си кариера с четирикратно платинения албум „Metamorphosis“ от 2003 г. (включващ „So Yesterday“ и „Come Clean“, влезли в Топ 40 на класациите), след което издаде платинения си едноименен албум през 2004 г. и автобиографичната денс-поп колекция от 2007 г. „Dignity“. Само с тези три албума постига продажби от 15 милиона копия в цял свят. Освен това тя се утвърди и като продуцент, предприемач, филантроп и автор на бестселъри на New York Times, като същевременно продължава да се отличава с изключителни изпълнения в телевизията и киното, включително номинираната за награда роля в „Younger“ на Darren Star. Вече подписала договор с Atlantic Records, Duff започва вълнуваща нова глава с първата си нова музика след „Breathe In. Breathe Out.“ от 2015 г. (дебютирал на #5 в Billboard 200 и създаден с различни продуценти/съавтори, включително Tove Lo и Ed Sheeran).