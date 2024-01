Heidi Klum издаде нов сингъл в сътрудничество с Tiësto

Heidi Klum е изминала различни пътища през дългата си кариера. Като супермодел, бизнесдама, моден дизайнер, водещ и продуцент на такива успешни предавания като „Germany's Next Top Model“, „Project Runway“ и „America's Got Talent“, тя е оказвала голямо влияние в модата, красотата и технологичните индустрии в продължение на много години. Сега тя доказва за пореден път с новата си песен „Sunglasses At Night“, че винаги е в настроение да пее и танцува.

Излизайки на 26-ти януари 2024 г., „Sunglasses At Night“ ще бъде заглавната песен на предстоящия сезон на „Germany’s Next Top Model“ (GNTM), който ще се излъчва от 15-ти февруари по ProSieben. Песента е продуцирана от Tiësto. Нидерландският диджей, музикален продуцент и носител на награда Grammy придава денс привкус на ню уейв песента на Corey Hart от 1983 г. - идеална като фонова музика за младите модели на подиума и всеки, който иска да танцува, особено със слънчевите си очила през нощта.

„Мислех си за момента посред нощ на парти, когато си останал до късно, гримът ти се е разтекъл, потен си и си с кръстосан поглед и всичко, за което жадуваш, са чифт слънчеви очила“, казва Heidi Klum. „Тази сцена ми напомни за емблематичния хит от 80-те – „Sunglasses at Night“ на Corey Hart. Изключително съм развълнувана, че успях да ремиксирам и презапиша тази песен с моя EDM герой Tiësto. Каква чест!“

Снимка: Rankin

Първите публикации на Heidi в Instagram ясно демонстрираха: песента съчетава готини бийтове и сексапил с мистериозни погледи, скрити зад тъмните очила и много заразителен, хипнотичен, денс ритъм. Този римейк на "Sunglasses At Night", който Tiësto вече изпълни на шоу в Лас Вегас през ноември, е със заявка да се превърне в нов денс химн.

Феновете на „Germany's Next Top Model“ 2022 г. успяха да видят Heidi Klum като певица по време на финала на шоуто. Заедно със съпруга си Tom Kaulitz тя изпълни песента си "Chai Tea with Heidi". Парчето е създадено в сътрудничество с не кой да е, а рап легендата Snoop Dogg. Това не е първата издадена песен на Heidi. През 2006 г. Klum издаде дебютния си сингъл "Wonderland". Коледната песен е написана за реклама на Douglas. Всички приходи отидоха в организация за подпомагане на деца в нейния германски роден град Бергиш Гладбах.