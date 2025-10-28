Gucci Mane издава албумa "Episodes"

Gucci Mane се трансформира и обещава да бъде с най-плодотворният, силен и трогателен сезон досега.

Номинираната за награда Grammy мултиплатинена суперзвезда вече разкри дългоочаквания си седемнадесети дългосвирещ албум „Episodes“, веднага след издаването на третата си книга, също озаглавена „Episodes“.

Навлизайки отново в непозната територия, легендарният рапър едновременно с това създава литературен том, който съпътства музикалените произведения. Дори в разгара на новаторската му кариера, това е наистина безпрецедентно. „Episodes“ ефективно служи и като „саундтрак“ към книгата, добавяйки друго измерение към историята и представяйки изцяло нова гледна точка върху Gucci Mane, като артист, автор, мъж, баща и визионер. Той изследва психичното здраве без ограничения и документира собствения си път към оздравяването.

За да отбележи появата на „Episodes“, Gucci е домакин на серия от специални събития в магазините си, започвайки с разпродадени автограф-сесии в Маями в Books & Books и в Атланта в A Cappella Books. Последното му събитие е в Ню Йорк в Barnes & Noble. В допълнение към събитията в магазините си, Gucci беше домакин на радиопредаването Apple Music 1, в което участваха специални гости, включително съпругата му Keyshia Ka’oir, авторката на книгата „Episodes“ Kathy Iandoli и OJ da Juiceman.

Той подготви сцената за това многостранно творчество, като сподели две нови песни, а именно „Voices“ и „Psycho“. Слушайте ТУК. И двете парчета показват Guwop в топ форма, докато той оформя продукцията с изповедални, закачливи рими. В съпровод на това парче, емблематичният и влиятелен режисьор, сценарист и продуцент Harmony Korine [Kids, Gummo] е режисьор на музикален видеоклип с изкуствен интелект, включващ както „Voices“, така и „Psycho“. Видеоклипът е продължение на дългогодишното му творческо сътрудничество с Korine, който избра хип-хоп иконата за неговия култов класически филм от 2012 г. „Spring Breakers“. Видеото е дело на EDGLRD, който вдъхва живот на това видео за кратки срокове, съчетавайки креативност на високо ниво с нововъзникващи технологии и изкуствен интелект, всичко това постигнато с щателен и прецизен подход. Гледайте „Gucci Mane - Voices / Psycho [Официален музикален видеоклип]“ ТУК.

„Episodes“ действа като емоционално зареден саундтрак с високи залози към книгата, която разкрива борбите на Gucci Mane с психичното здраве и наркотичната зависимост и предоставя на феновете и читателите поглед върху кариерата и живота му. „Episodes“ обхваща това, което се е случило зад самата музика. Между разкриването на собствените си истории, той дори лично интервюира различни специалисти по психично здраве, за да предложи всеобхватна и информирана перспектива.

В продължение на „Episodes“ той не крие нищо и в крайна сметка намира изцеление в думите си на страницата и на касета.

Отличавайки се като най-трудолюбивия човек в хип-хопа, Gucci Mane създава микстейпа Greatest Of All Trappers (Gangsta Grillz Edition), воден от DJ Drama през 2024 г. NPR приветства последния като „връщане към отминала епоха, чиито вибрации са навсякъде“, продължавайки с думите: „Само чрез този процес на преживяване и отбелязване на това, което е било, е наистина възможно да се види послеобразът на това, което тези двама артисти са помогнали да се изгради навсякъде, и да се осъзнае, че духът на формата на микстейпа е вечен.“ В подкрепа на проекта, той беше хедлайнер на разпродадено шоу със Симфоничния оркестър на Атланта през октомври.

Албумът е достъпен навсякъде чрез 1017/Atlantic Music Group/Орфей Мюзик, а книгата му е налична чрез Simon & Schuster.

Снимка: WMG

Еpisodes Track list:

1. Episodes Intro

2. Beautiful Nightmares

3. Voices

4. Psycho

5. Gucci Special

6. Only Time

7. Still So Icy

8. Rich Nigga Problems

9. I Need You

10. Cold

11. In Common

12. Savages

13. Money

14. Forest

15. Record Deal

16. Real

17. Back Cooking (Gucci Mane, OJ Da Juiceman)

18. Preference

19. You Don't Love Me (Gucci Mane, Sexyy Red)

20. Hit (Gucci Mane, Bossman Dlow)

21. Heard

22. Lust or Love

23. Just Like Me

ЗА „EPISODES“:

Като една от легендарните фигури на хип-хопа и незаменима част от оживената рап култура на Атланта, Gucci Mane беше във възход в кариерата си, когато продаде дебютния си мемоар „The Autobiography of Gucci Mane“ през 2016 г. Той току-що беше освободен от затвора, със стройна физика и здравословна диета; обяви деветия си албум, платинения „Everybody Looking“ и стана лице на глобална кампания с луксозния италиански дизайнер, който вдъхнови името и персоната му. Но под всичко това той криеше някои от най-мрачните си борби от света. Сега е готов да разкаже пълната си история.

В „Еpisodes“, Gucci преразглежда живота си и споделя за първи път какво наистина се е случвало. Душевната мъка, капаните, спусъците, за които никой не говори. Всеки епизод показва как Gucci преживява нещо – нещо, което може би си спомняте от новините или дори сте чули в музиката му – и ви дава представа за това къде се е намирал психически. Той разкрива как очарованието му от парите го е надвило, защо е извършил определени престъпления, историята зад татуировката му във формата на сладоледена фунийка и как се е чувствала съпругата му, гледайки го как се предозира. По пътя си той интервюира медицински специалисти и експерти по психично здраве, за да предостави информация за осведомеността за психичното здраве.

„Episodes“ е начинът на Gucci да надхвърли подхода „всеки, учи друг“ за обсъждане на психичните заболявания зад затворени врати, като вместо това избира да култивира дискурс сред култура, която, макар и постоянно да подобрява отношението си към психичното здраве, все още стигматизира публичните дискусии по темата. Този завладяващ мемоар хвърля светлина както върху вътрешните му борби, така и върху неговите триумфи, предлагайки непоколебим разказ за човек, който е превъзмогнал всички трудности, за да остави трайно наследство в музиката, културата и разговорите за психичното здраве.

# # #



ЗА GUCCI MANE

С над 16 милиарда глобални стриймвания и повече от 4,5 милиарда официални гледания в YouTube, Gucci Mane продължава да затвърждава мястото си като един от най-влиятелните гласове в хип-хопа. След успеха на албума си „Breath of Fresh Air“ от 2023 г. чрез Atlantic Records и силната 2024 г., той не показва признаци на забавяне. През кариерата си Gucci Mane е натрупал 1 хит номер 1, 36 песни и 1 хит в Топ 10 на Billboard Hot 100™, както и 29 заглавия и 7 албума в Топ 10 на Billboard 200™, подчертавайки несравнимото му влияние върху класациите. През 2025 г. той представя най-новия си проект „EPISODES“, комбиниран албум и книга, който предлага на феновете интимен поглед към живота, кариерата и творческата му визия, затвърждавайки репутацията му на многоизмерен артист, оформящ културата.