ВTS зае челната позиция в класацията за албуми на Billboard

Албумът Arirang на корейската група BTS дебютира на първа позиция в класацията за албуми Billboard 200, като по този начин момчетата застават за седми път начело на класацията.

Резултатът на групата тази седмица е 641 000 продадени еквивалентни албумни единици, което е най-големият успех за албум на група, откакто класацията започва да се измерва с еквивалентни единици през декември 2014 г.

Световното турне на BTS, носещо името на актуалния им албум Arirang, ще започне на 9 април в Южна Корея и ще завърши в САЩ на 6 септември в Ингълууд, Калифорния.

The Way I Am е седмият албум на Люк Комбс в топ 10 на Luke Combs, като достига до втора позиция със 101 000 продадени еквивалентни албумни единици.

I'm the Problem на Морган Уолън пада до трето място тази седмица със 76 000 продадени еквивалентни албумни единици, а Kiss All the Time. Disco, Occasionally на Хари Стайлс е на 4 място през третата си седмица в класацията. Octane на Дон Толивър се изкачва до петата позиция.

Челната десетка допълват още актуалните албуми на Оливия Дийн - The Art of Loving, на Бед Бъни - DEBÍ TIRAR MAS FOTOS, на Бруно Марс с The Romantic, One Thing at a Time на Морган Уолън и саундтракът на хитовия анимационен филм „Кей-поп: Ловци на демони", отбелязват от „Билборд“.

