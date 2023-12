Griff сподели новата си песен

Griff сподели чисто новата си песен „Astronaut”.

Тя идва придружена от красиво изпълнение, заснето на живо в Greenwich Maritime Museum.

„Astronaut“ е със съпровод на пиано от Chris Martin от Coldplay.

Също така vert1go vol.1 е нова част от музиката на Griff и нейните първи стъпки в ново творческо пътешествие, което ще продължи и през следващата година.

„Astronaut“ стана незабавен фаворит на феновете при предварителното представяне тази есен. Това е епична, но зашеметяваща балада за някой, който няма да остави бдителността си, за да ви допусне до себе си.

„Написах „Astronaut“ вдъхновена от идеята за изоставянето“, коментира Griff. „Във връзките между младите, когато някой има нужда от време, за да разбере и да намери пътя си без теб, това боли, защото оставаш да се чудиш какво в теб самия не му е достатъчно“.

Силата на „Astronaut“ е създадена от извисяващия се глас на Griff и звука на пианото, разбира се.

„Продуцирах „Astronaut“ и го написах 100% сама“, казва Griff, наричайки ранната версия на песента „доста мрачна, с електронно звучене“. Когато беше поканена да подгрява за Coldplay в двата етапа от европейските им турнета през 2022 и 2023 г., Chris Martin помоли Griff да му изпълни това, върху което тя работи.

„Той наистина се разби“, казва тя, смеейки се. „Слушахме може би 30 мои песни заедно, но той спираше „Astronaut“. Chris ме посъветва да махна всичко останало и да опростя нещата, така че имах смелостта да го помоля да я изпълни сам и съм толкова горда, че той се съгласи“.

"Astronaut" е великолепно допълнение към vert1go vol.1, кинематографично начало с много атмосфера, която разкрива нова ера от Griff. Проектът беше представен с първия сингъл „Vertigo“, който улавя дезориентацията от ранните двадесет години. Певица, продуцент, дизайнер и поп иноватор, Griff още от първия ден на изявите си, изпълни само един концерт преди пандемията в подкрепа на миниалбума си “Mirror Talk”, с микстейп за локдауна „One Foot In Front of The Other” - буквално вървейки на ръба между крехкостта на младостта и безстрашието, което успя да изстреля Griff до поп звезда.

Разбиващият бариерите проект стана първият микстейп от жена изпълнител, който влезе в топ 5, като Griff спечели престижната BRITS Rising Star, две награди на NME и надмина 660 милиона стриймвания до момента в подкрепа на домашни хитове като „Black Hole“. В центъра на всичко това “Vertigo” е напомняне, че Griff, като всеки от нейното поколение – представя мястото си в света с нов начин на мислене, нова прическа и талант който е готов да се впусне в нови артистични върхове.

vert1go vol.1 беше последван от разпродадени концерти на Griff: родена изпълнителка, тя беше поканена на турне с някои от най-големите съвременни изпълнители, включително Ed Sheeran, Dua Lipa, Coldplay и Florence + the Machine. Допълнително са обявени дати за хедлайн турнета за 2024г. в САЩ, Обединеното кралство и Европа, които са с интимен състав. Също така и шоу в Лондон в The Roundhouse и други, които са разпродадени моментално. Вижте пълните подробности по-долу, стриймвайте „Astronaut“ сега и очаквайте още повече от Griff.

„Astronaut” вече е налична чрез Warner Music/Орфей Мюзик.