Griff издава дебютен албум

Griff издава своя дебютен албум „vertigo“.

Знаковият проект на британската поп звезда се приземява успоредно с визуализацията към сингъла „Tears For Fun“. Griff наскоро сподели новия сингъл „Anything“ и ще подгрява на емблематично турне „Eras“ на Taylor Swift. Griff е готова за доста събития, в подкрепа на „vertigo“, след като също така беше поканена да обиколи САЩ по-късно тази година от Sabrina Carpenter. Световното ѝ „vertigo“ турне продължава това лято с дати в Австралия, Америка, Европа и Обединеното кралство и вече обяви шоу в Лондон в „Александра Палас“ на 13 ноември.

„vertigo“ утвърждава Griff като следващата велика британска поп звезда. Движейки се през периоди на меланхолия, дезориентация, еуфория и себеоткриване, това е пътешествие на израстване, на което Griff води феновете си, откакто проби по време на пандемията. С 360-градусов подход към всичко - от производство, мода и дизайн до характерната ѝ прическа - дебютният албум на Griff превръща бурната млада възраст в жизнен източник на сила.

Снимка: Орфей Мюзик

Такива моменти на катарзис са очевидни във фокус песента „Tears For Fun“, с поглед към бъдещето и вяра дали нещата ще се оправят в крайна сметка, както е обещано. Тя притежава дарба за писане на песни, което е вплетено от еуфоричния сингъл „Anything“, до „Miss Me Too“. И все пак придаването на такива чувства с ясен глас се оказва повратна точка за Griff: заглавната песен на албума буквално назовава това усещане (vertigo) и с него емоционалния пробив, необходим за открито обсъждане на такива преживявания.

Това, което идва от „vertigo“ е важността на перспективата за безкрайни възможности за промяна. Griff се присъединява към изпълнители, като Taylor и Sabrina по време на турнетата им, също така предстои и собствена огромна серия от шоута - Griff сега е готова да сподели историите си за vertigo с повече хора от всякога. Разказвайки тези първи любови, загуби, бедствия и триумфи, vertigo е жизнеутвърждаващ поп запис, чиято вътрешна сила предизвиква възхода на Griff.

Снимка: Орфей Мюзик

Вижте списъка с песни за vertigo по-долу (включително ексклузивен компактдиск за Обединеното кралство с 3 бонус песни чрез HMV).

„vertigo“ вече е наличен чрез Warner Music/Орфей Мюзик.

„vertigo“ - съдържание:

1. ‘Vertigo’

2. ‘Miss Me Too’

3. ‘Into The Walls’

4. ‘19th Hour’

5. ‘Astronaut’

6. ‘Anything’

7. ‘Pillow In My Arms’

8. ‘Cycles’

9. ‘Tears For Fun’

10. ‘Hiding Alone’

11. ‘Hole In My Pocket’

12. ‘Everlasting’

13. ‘So Fast’

14. ‘Where Did You Go’

_____

15. ‘Broke Down On The Backstreet’ (Bonus Track - HMV/CD edition)

16. ‘Eleven’ (Bonus Track - HMV/CD edition)

17. ‘Astronaut (Original Version) (Bonus Track - HMV/CD edition)