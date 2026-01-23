„ГРАФА Live“: концертите на Графа вече и в книга

На 7-и март в столичния Sofia Live Club феновете на Графа ще имат възможност да станат част от изключително емоционално музикално събитие, в рамките на което ще се състои премиерата на книгата „ГРАФА Live“, за която самият Графа споделя:

„В нея е събран повече от половината ми живот“.

Изданието включва вълнуващи истории, спомени и над 200 фотографии от концертния път на артиста и ще бъде представено за първи път именно от сцената – епицентърът на всички разкази.

Събитието умишлено е обявено на 7-и март с идеята Графа и феновете му да посрещнат настъпването на Празника на жената, а точно в полунощ певецът ще поздрави дамите със специална песен. Тази вечер обаче ще донесе и още една изненада. През последната близо година Графа и екипът на издателство Scribens работят усилено по „ГРАФА Live“, като до последно книгата преминава през редакции, подбор на фотографии и финални решения.

„ГРАФА Live“ вече е в печат – точно навреме за специалната си премиера пред публика.

Книгата излиза в специален coffee table формат с твърди корици, пълноцветен печат и размер 24×27 см, с богато фотографско съдържание. Гостите на концерта в Sofia Live Club ще имат привилегията да са сред първите притежатели на „ГРАФА Live“ още на 7 март и да я закупят с личен автограф от Графа.

Всички, които няма да да присъстват на събитието, могат да поръчат книгата онлайн с автограф. Поръчките ще започнат да се изпращат след 13-и март, като първите читатели ще получат подписаните си екземпляри непосредствено след това.