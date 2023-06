Графа и Тино гостуваха на радио N-JOY

Графа и Тино гостуваха в студиото на радио N-JOY.

Двамата изпълнители станаха част от обедното шоу с Нейа и представиха новата си песен "Фиаско".

Те споделиха за срещата пред един бар, за влизането в една кола и за слушането на едно демо, което е довело до създаването на парчето.

Доста задъхващо пък е преминало заснемането на видеоклипа към "Фиаско". Режисьорът Свилен Славов е дал старт на процеса за заснемане още в 04:00 часа сутринта.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте още детайли в аудиофайла на страницата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Тази година се очаква да е най-значимата в музикалния път на Графа. На 30 септември той ще изнесе първия си концерт на национален стадион „Васил Левски“.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Интересът към грандиозното събитие очаквано е голям поради факта, че Влади Ампов ще е първият български поп изпълнител, който прави толкова мащабно шоу. За всички вече е ясно, че последната събота на месец септември ще е празник за почитателите на българската музика. Билетите се разпространяват в мрежата на Eventim.