Графа гостува на радио N-JOY

Влади Ампов-Графа гостува в обедното шоу с Нейа, за да представи още един сингъл от новия си албум.

„Вековна гора“ излезе в началото на месец юни, придружен от документален филм - искрен разказ за създаването му, режисиран от Свилен Славов.

В тавата са включени общо 16 песни, от които 8 нови. Пет от тях са самостоятелни, а 3 са дуети.

Песента „Алиби“ с NICKA идва предружена от видео, режисирано от Димитрис Георгиев. Другият интересен дует е „Фиаско“ с Тино, а третата песен “2:00 AM е в сътрудничество с младата певица Лидия Ганева.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте в аудиофайла на страницата повече подробности за сътрудничеството с Надежда Александрова-NICKA, за цялостната работа по албума "Вековна гора", както и за предстоящия голям концерт на Националния стадион "Васил Левски" на 30 септември.