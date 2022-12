Гръцката изпълнителка Klavdia: Благодая на българските слушатели

С нарастването на интереса към гръцката музика от българските слушатели, радио N-JOY направи интервю с младата изпълнителка от южната ни съседка - Klavdia.

Песента ѝ „Lonely Heart”, която излезе на бял свят на 18-ти май, е една от най-любимите песни на слушателите в Гърция. „Вложихме много усилия и любов, за да звучи по най-добрия начин. И сме много щастливи, че песента е част и от плейлиста на българските радиостанции“, каза Klavdia пред водещата Деси в ексклузивно интервю за радио N-JOY.

Певицата издаде, че в момента работи по нов проект, който ще е на гръцки, но ще зарадва слушателите и с английска версия. Кога ще бъде премиерата на песента все още не е ясно, поради факта, че в момента Klavdia участва в Евровизия на местно ниво в Гърция.

Младата певица сподели мечтата си да спечели голямата Евровизия и да постигне успех за страната си, както го е направила Елена Папаризу през 2005 година. Тя е идол и вдъхновение за музиката на Klavdia. „Песента, която обожавах да пея е точно песента на Елена Папаризу – „My number one“. Тогава съм била на 3-4 години, но песента и досега ми остава една от най-любимите ми“, споделя тя.

В интервюто си за радио N-JOY гръцката изпълнитела разказа още за опита, който е придобила по време на участието си в „Гласът на Гърция“. С крехката си 16-годишна възраст Klavdia е успяла да стигне до финалите на формата. Не крие, че по това време е била доста неопитна, но преминаването през етапите на предаването и излизането пред голямата публика, са я направили много по-уверена като артист.

„Много благодаря на радио N-JOY за подкрепата, както и на българските слушатели, че харесват музиката ми“, завърши тя. Чуйте цялото интервю с водещата на предаването "Приятно разсеяни с Деси" от аудиофайла по-горе в статията.