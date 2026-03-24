Голям пробив за Mona: „Давам“ оглави YouTube и влезе в топ класациите

Новият сингъл на Mona – „Давам“ – отбелязва изключителен успех, като само за две седмици след премиерата си достигна над 1 милион гледания в YouTube.

Песента бързо се превърна в една от най-обсъжданите и слушани български продукции в момента, печелейки сърцата на публиката с емоционалното си звучене и силното си послание.

„Давам“ оглави и hyped класацията на YouTube, достигайки престижното първо място, а в Shazam Bulgaria се изкачи до 26-та позиция – още едно доказателство за нарастващия интерес към песента.

„Песните тръгват от едно сърце, но намират дом в хиляди други. „Давам“ достигна 1 000 000 гледания и това за мен е знак, че когато влагаш истината си в музиката, тя винаги намира пътя си“, споделя Mona.

Паралелно с музикалния си успех, Mona продължава да се утвърждава като вдъхновяващ млад артист и обществен глас. Тя ще бъде специален гост говорител на TEDxYouth в Американски колеж София, където ще се включи в панел заедно с журналиста Светослав Иванов, дизайнера Стефан Владимиров и инфлуенсъра Флора Стратиева. Темата на нейното участие – „Нишките, които тъкат идентичността“ – ще разгледа как традицията, личната история и съвременният свят се преплитат, за да изградят гласа и идентичността на един артист.

Предстои и следващото голямо събитие за Mona – на 8 април, когато тя ще отпразнува своя 22-ри рожден ден със специален концерт в Sofia Live Club. Събитието ще бъде не само празник, но и важен момент, в който Mona ще сподели повече за бъдещите си творчески планове след завършването на трилогията „Жива Сила Давам“.

С впечатляващия успех на „Давам“ Mona затвърждава позицията си като един от най-интересните и автентични млади артисти на българската музикална сцена.