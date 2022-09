GAYLE представи нова песен

GAYLE сподели новата си песен.

Мултиплатинената поп певица и автор на песни разкри „god has a sense of humor“.

Продуцирана от Ryan Linvall (Olivia Rodrigo, Hinds, Chloe Moriondo) и Noah Conrad (Kelsea Ballerini, Tai Verdes) и написана от GAYLE в съавторство с Linvall и Sarah Solovay (Shawn Mendes, Jason Derulo), завладяващата песен разкрива нарастващата сила на творчеството на GAYLE – интроспективно, дръзко и неустоимо. Парчето е придружено от официално лирик видео, което може да бъде гледано в YouTube.

„Тази песен е за желанието да имаш надежда и да си разкъсван между песимистичната и оптимистичната гледна точка за света. Защото в крайна сметка искам да вярвам, че всички просто даваме най-доброто от себе си“, споделя GAYLE.

„God has a sense of humor“ е най-новият сингъл от предстоящото EP на GAYLE – a study of the human experience volume two, което трябва да излезе навсякъде на 7-ми октомври.

EP-то беше анонсирано за първи път по-рано през август с новия сингъл – “indieedgycool”, вече наличен във всички дигитални платформи и стрийминг услуги ТУК. Продуцирана от Jonny Shorr (Catie Turner, Jordy) и Pete Nappi (“abcdefu,” Illenium, Madison Beer), песента е придружена от официален видеоклип.



„indieedgycool“ беше незабавно посрещната с аплодисменти от критиката, а V Magazine възхитено коментира: „Въпреки че вече спечели номинация за VMA за най-добър нов изпълнител, „indieedgycool“ е най-добрата песен на GAYLE до момента, тъй като тя продължава да усъвършенства своето инди, наситено, готино звучене”.

„indieedgycool“ показва изцяло нова страна на многостранно развитата изпълнителка“, пише „Sweety High“.

„Готиното рок парче успява да бъде игриво, но същевременно и хапливо...“



Наскоро номинирана за две награди MTV Video Music Awards (Best New Artist и Best Push Performance), GAYLE ще отбележи „a study of the human experience volume two“ с най-голямото си хедлайн турне в Северна Америка до момента. Avoiding college tour стартира на 8-ми октомври в Оклахома и ще продължи до средата на ноември. Подгряващи изпълнители ще бъдат Carlie Hanson и poutyface. Акцентите включват представления в Калифорния, Лос Анджелис (19-ти октомври) и историческия Webster Hall в Ню Йорк (5-ти ноември). За повече подробности и наличност на билети - www.gayleofficial.com.

Avoiding college tour е продължeние на натоварения международен график с изпълнения на живо, по време на който GAYLE е на път с нейното собствено разпродадено хедлайн турне, участва в два концерта заедно с My Chemical Romance в Дъблин, Ирландия, както и в турнетата на Tate McRae и AJR. 18-годишната, базирана в Нашвил изпълнителка (която миналия месец беше хедлайнер на BMI Stage в Lollapalooza в Чикаго), се готви да оживи сцената на редица фестивали в цял свят, като предстоящите изпълнения са насрочени за Leeds Festival (26-ти август ) и Reading Festival (28-ми август), Firefly Music Festival в Доувър (22-ри септември) и Austin City Limits Music Festival в Остин, Тексас (9-ти и 16-ти октомври).

Този месец се навърши една година от издаването на двойно платинения пробивен хит – „abcdefu“, събрал 2 милиарда стриймвания и оглавил класациите в цял свят, който беше придружен от официален видеоклип, събрал над 167 милиона гледания.

„Малко песни ще се окажат толкова определящи за изминалата година в поп музиката, колкото пробивния хит на GAYLE“, пише Billboard. Обявена за „най-успешната песен на 2022 г.“ от „NYLON“ и „великолепен саркастичен поп гръндж хит“ от Los Angeles Times, „abcdefu“ се оказа забележителен дебют за GAYLE, задържайки се на #1 в класацията на Billboard – Global 200, в продължение на девет последователни седмици, изкачи се до #3 в Billboard Hot 100 в САЩ, след като прекара три последователни седмици на върха на Топ 40 на радио класациите в цялата страна.

Парчето „abcdefu“ е включено в одобреното от критиката дебютно EP на GAYLE – „a study of the human experience volume one". Приветствано от Rolling Stone като „обобщение на преживяванията на GAYLE като тийнейджър, изпълнено с научени уроци и провалени приятелства“, EP-то включва любими на феновете парчета като „ur just horny “, „luv starved “, „sleeping with my friends “ “kiddie pool,” и “e-z (feat. UPSAHL & Blu DeTiger)” – придружени от креативни визуализации, налични в официалния YouTube канал на GAYLE.

Заедно със своите скорошни номинации за за MTV Video Music Awards, през последните няколко месеца GAYLE е спечелила множество отличия и признания, включително номинация за Best Viral Song на Billboard Music Award и включване в списъка на Billboard 21 Under 21, както и в Power of Young Hollywood на Variety за 2022 г. В допълнение към получаването на световно медийно внимание от издания като Rolling Stone, The New York Times, PEOPLE, Seventeen, ELLE, Teen Vogue, V и много други, GAYLE направи редица телевизионни изяви през последните месеци, включително в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на NBC (стрийминг ТУК и ТУК) и The Late Late Show with James Corden на CBS.



GAYLE - a study of the human experience volume two

(Atlantic Records/Arthouse Records) - Release Date: Friday, October 7

Tracklist:



indieedgycool

fmk (with blackbear)

ALEX

15

god has a sense of humor

snow angels

god has a sense of humor вече достъпна чрез Atlantic Records/Arthouse Records/Орфей Мюзик във всички дигитални платформи и стрийминг услуги.