Benson Boone издаде нов албум

Малко преди рождения си ден на 25 юни, Benson Boone издаде втория си студиен албум.

Записът „American Heart“ излезе на 20 юни, в петък. В същия ден излезе и новият му сингъл „Mr. Electric Blue“.

Номинираният за награда Grammy изпълнител придружи песента и с официален видеоклип. Забавната видеозапис показва 22-годишния Буун да се подиграва на онлайн тровете в социалните мрежи. Започва с тениска с надпис „One Hit Wonder“ по време на измислена среща с агента си от Industry Plant Records.

„Mr. Electric Blue“ е четвъртият сингъл от "American Heart". Албумът включва още „Mystical Magical“, „Sorry I’m Here for Someone Else“ и „Momma Song“.

Световното турне на Boon „American Heart“ започва през август.