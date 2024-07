GAYLE се завръща с нов трак

GAYLE се завръща с игривия язвителен нов сингъл „internet baby“.

Номинираната за награда Grammy мултиплатинена изпълнителка пусна и официалната визуализация в YouTube.

„Написах „internet baby“, защото израснах с интернет и мисля, че това е повлияло силно на личността на моето поколение по различни начини“, казва GAYLE. „Намирам това за смешно и исках да дам своя ироничен и саркастичен коментар“.

GAYLE, която наскоро беше включена в списъка „21 Under 21“ на Billboard, си партнира с кампанията „Seize The Awkward“ на Американската фондация за превенция на самоубийствата и „The Jed Foundation“, в сътрудничество с „Ad Council“, през април. Тя участва в новата им поредица от дигитално съдържание „Capture The Convo“, която демонстрира как да проверявате приятели и да говорите за психичното здраве. Поредицата включва ексклузивен дует със звездата от „Capture The Convo“, изпълнителен продуцент и творчески директор – Nia Sioux.

GAYLE направи своя дългоочакван дебют на живо в Азия с концерти в Токио, Япония, и Сеул, Южна Корея, като в момента пътува из Европа и Обединеното кралство като специален гост на Summer Carnival 2024 на P!NK. Концертите продължават през юли.



6 – Copenhagen, Denmark – Parken Stadium

10 – Amsterdam, Netherlands – Johan Cruijff Arena

14 – Brussel, Belgium – King Baudouin Stadium

17 – Leipzig, Germany – Red Bull Arena

19 – Stuttgart, Germany – Mercedes Benz Arena

21 – Mönchengladbach, Germany – Borussia-Park

25 – Stockholm, Sweden – Friends Arena

„internet baby“ вече наличен навсякъде чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Снимка: Орфей Мюзик

GAYLE направи триумфално появяване с издаването на дебютния си миниалбум през 2022 г. – „a study of the human experience volume one“, подчертан от четирикратно платинения хит „abcdefu“. Включена в списъка „Най-добрите песни на 2022 г.“ на Billboard, Rolling Stone и UPROXX, парчето се оказа световна сензация, прекарвайки девет последователни седмици на #1 в класацията Global 200 на Billboard, изкачи се до #3 в Billboard Hot 100 в САЩ, след като прекара девет последователни седмици на върха на Топ 40 на радиостанциите в цялата страна. “abcdefu” по-късно донесе на GAYLE нейната първа номинация за награда Grammy (за “Песен на годината”), постоянно нарастващ списък от глобални отличия и признания, които включват номинация за Американските музикални награди за “Нов изпълнител на годината”, номинация за наградите People's Choice Awards за „Новият изпълнител на 2022 г.“, номинация за Kids' Choice Awards за „Любим пробивен изпълнител “, две номинации за MTV EMA за 2022 г. и две за MTV Video Music Awards, определяне за финалист на Billboard Music Awards и включване в списъците „21 Under 21 “ на Billboard и „ Power of Young Hollywood“ на Variety за 2022 г.

2023 г. се оказа забележителна година за GAYLE, подчертана от поредица от нова музикални издания, включително „butterflies“, включена в Barbie The Album на Atlantic Records – оглавяващият класациите музикален спътник на номинирания за Оскар филм – „Barbie“. В допълнение, 20-годишната певица сподели такива известни колаборации като съвместното създаване на успешната балада на Kelly Clarkson – „me“, както и участие в аплодираната „Fantasy (with GAYLE & Em Beihold)“ на Lauren Spencer Smith.

Освен това през миналата година GAYLE продължи да се доказва като наистина завладяващ изпълнител на живо, с акценти, включващи най-мащабното ѝ хедлайн турне в Северна Америка – „The Scared But Trying Tour“, както и поредица от стадионни концерти в Северна Америка като специален гост на хитовото турне „Taylor Swift | The Eras Tour“, участия на едни от най-известните фестивали и съпорт в „Summer Carnival“ на P!NK 2023 г.