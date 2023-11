Galantis и Neon Trees с нов сингъл

Galantis и Neon Trees обединиха сили за нов сингъл.

Международно признатата денс музикална сензация и мултиплатинената банда представиха „Dreamteam“, заедно с режисирана от Juan Fores Mena визуализация с Piiper, която показва епична приятелска среща.

Едни от най-динамичните и търсени изпълнители на денс музиката Galantis разпродадоха безброй концерти по целия свят и развълнуваха глобалните фенове. Скоро ще започне есенното им хедлайн турне, включващо спирки в Salt Shed в Чикаго на 22 и 24 ноември и Shrine LA Outdoors в Лос Анджелис на 25 ноември.

Galantis е проектът за танцова музика на Christian Karlsson (известен още като Bloodshy). Техният златно сертифициран дебютен албум „Pharmacy“ достигна номер 1 в класацията за албуми на Billboard Dance благодарение на златно сертифицирания сингъл „Peanut Butter Jelly“ и 3 кратно платинено сертифицирания хит „Runaway (U & I)“ – последният от които спечели номинация GRAMMY за „Най-добър денс запис“ – докато вторият албум от 2017 г. The Aviary (включващ платинено сертифицирания сингъл „No Money“) дебютира в топ 10 в 23 държави. Третият албум на Galantis, Church от 2020 г., включва оглавилия класациите златно сертифициран сингъл „Faith“ с иконата на кънтри музиката Dolly Parton с участието на Mr. Probz, който отбеляза дебют №1 в Dance/Electronic Chart на Billboard, преди бързо да достигне №1 в Dance/Mix Show Airplay Chart, където остана в продължение на 5 седмици. Междувременно златно сертифицирания съвместен сингъл “Heartbreak Anthem” с David Guetta & Little Mix се оказа глобална сензация, прекарвайки 10 седмици в класацията Billboard Global 200 и 13 последователни седмици в топ 10 на официалната класация на Обединеното кралство. Galantis е получил над 5 милиарда кумулативни световни стримвания и над 1,8 милиарда гледания на видеоклипове до момента.

Снимка: WMG

Karlsson е начело на Galantis от 2009 г. преди официално да представи проекта на фестивала за музика и изкуства Coachella Valley през 2014 г. Кариерата му обхваща музикалните жанрове пънк-рок, хип-хоп и поп – включително работа като половината от аплодираното продуцентско дуо Bloodshy & Avant и една трета от инди поп групата Miike Snow. Заслугите за писане на песни/продуциране на Karlsson включват имена като Madonna, Kylie Minogue, Katy Perry и обширна работа с Britney Spears (включително „Toxic“, която спечели GRAMMY за „Най-добър танцов запис“ и нейния широко аплодиран албум от 2007 г. “Blackout”). Като Galantis, той е създавал ремикси за Coldplay, Selena Gomez, Ed Sheeran, Sam Smith и други. Обявен за „главен продуцент на попа“ от UPROXX, „вечно кипящ“ от Billboard и „един от най-влиятелните и необуздани гласове в съвременната музика“ от GRAMMY.com, роденият в Швеция изпълнител продължава да се развива и разширява границите на писането на денс музика по целия свят.

Снимка: WMG

За Neon Trees:

Neon Trees започват бързо изкачване от поп пънк сцената в Прово, Юта към челните редици на популярната култура, подхранвани от дебютния им албум “Habits”. Техният водещ сингъл „Animal“ спечели двойно платинен сертификат от RIAA и спечели „Най-добра алтернативна песен“ на Billboard Music Awards. Успехът на групата продължава с втория им албум „Picture Show“ и неговия хит сингъл, 5 кратно платинения „Everybody Talks“. Последвалото издание “Pop Psychology” се приземи на #1 в Billboard Top Rock Albums Chart и създаде друг хит "Sleeping With A Friend". Съвсем наскоро Neon Trees се завърнаха с 4-ия си студиен албум “I Can Feel You Forgetting Me”, включващ сингъла, “Used to Like”, който се приземи на #1 в текущата класация. В допълнение към успеха в класациите, мултиформатната група натрупа 1 милиард стриймвания и наскоро регистрира над 40 милиона гледания в TikTok, като същевременно спечели признание от Rolling Stone, Entertainment Weekly и USA Today. Изпълненията им на живо т да наелектризира с повече от десетилетие безброй разпродадени концерти, изпълнения на фестивали, както и участия в Good Morning America, Conan, TODAY, The Ellen DeGeneres Show, Jimmy Kimmel Live!, America’s Got Talent и LIVE!.

„Dreamteam“ – достъпен вече чрез Big Beat Records/Орфей Мюзик