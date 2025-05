Fabrizio Parisi и Timas разкриха своя колаборация

Песен, чиято история започва от хуните, за да се превърне в най-оспорвания шлагер на Балканите, вдъхновява колаборацията на Fabrizio Parisi и Timas – The Ghosts Behind.

Диджеят, чиято етно експанзия в глобален ефир стартира със Sunbeams, и магнетичният поп изпълнител включват в сингъла основния мотив от мелодията, известна у нас като „Черни очи имаш моме“. С елегантата си меланхолия The Ghosts Behind кани на духовно пътешествие към себе си и вече е част от плейлистите на знакови за клубната култура имена като Пако Осуна, Пол Оукънфолд и Дон Диабло. Сингълът вече получи масирана подкрепа от радиостанции в САЩ, Великобритания, Мексико, Нидерландия и Гърция и е достъпен във всички дигитални платформи.

The Ghosts Behind e вдъхновен от документалния филм на Адела Пеева „Чия е тази песен“ (2003), който стига до ефира на Discovery и е единствената родна продукция, номинирана от „Европейска филмова академия”. Лентата показва традиционното съревнование между балканските народи, които все намират нещо да делят, без да осъзнават колко близки са като светоусещане. Песента, която е част от фолклора на над 20 нации, е ползвана като дипломатически жест към турски султан и нанася финален щрих в един от хитовете на диско легендите Boney M – Rasputin. Извън нашите географски ширини, живее на още много езици, сред които италиански, испански, английски, френски, дори арабски.

„Има нещо магично в това да слееш съвременни денс бийтове с древни напеви с подобна история, белязала живота на толкова нации по света. Този трак е нашия трибют към музиката като универсален език за общуване“, споделя Fabrizio Parisi.

“Работейки по The Ghosts Behind се чувствахме като в машина на времето. Основният мотив, който чувате в припева, е хипнотичен и многовековен. Действително усещахме енергията на един доста силен дух, който пътува във времето“, добавя Тихомир Митов-Timas.

Аналогично усещане за безвремие носи и видеото на The Ghosts Behind, в което силата на посланието се изнася от танца. Креативната концепция и костюмите са дело на Пламена Боева – сценограф с дълга история във филмовата и театрална индустрия в Италия. Хореограф на проекта е Александра Бура, която има дългогодишен опит с „Евровизия“ и в творческата си биография е работила с глобални поп звезди като Рита Ора (Bang).

The Ghosts Behind се реализира с подкрепата на НФК.