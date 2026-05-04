Еvangelia и Дара Екимоваa с българско-гръцка версия на „paréa“

„Paréa“ е гръцка дума за близък кръг от хора, споделено време и онова усещане за общност, което трудно се превежда буквално, но лесно се разпознава.

Именно около тази идея певицата от гръцко-американски произход Evangelia изгражда своята песен „Paréa“, която беше един от най-силните претенденти в гръцката селекция за Евровизия 2026 и се превърна в международен проект.

„Paréa“ вече има и българска версия. За нея Evangelia кани Дара Екимова, с която дотогава само взаимно се следват в Instagram.

„Paréa“ на Evangelia и Dara Ekimova е модерно балканско хитово поп парче, в което има радост и празник и което ще се вреже в лятото и с визуализация, която двете снимат в София.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

За Dara Ekimova това е мечтана колаборация, тя създава българския текст буквално за няколко часа и безпогрешно успява да прихване настроението на песента. Певицата навлиза и в нов творчески етап - вторият ѝ студиен албум излиза съвсем скоро и вдига творчеството й и комуникацията й с публиката на още по-високо ниво.