Evangelia и Dara Ekimova пуснаха визуализация на „Paréa“

„Paréa“ вече живее в свой цветен визуален свят.

След като Evangelia и Dara Ekimova представиха българо-гръцката версия на песента в началото на тази седмица, днес излиза и официалното видео към нея.

За снимките Evangelia пристига специално в София, а продукцията е реализирана съвместно от гръцки и български екип.

Видеото е прегърнало духа на „Paréa“, носи настроение, балкански празник и намигвания към близостта между българския и гръцкия темперамент.

„Това беше едно от най-забавните и позитивни неща, в които някога съм участвала, а с Evangelia сме като музикални сестри“, споделя Dara Ekimova.

„Paréa“ е налична във всички дигитални платформи, както и в YouTube каналите на Dara Ekimova и Evangelia.