Eva Lea издаде нов сингъл

След сладката провокация с хита „Престъпница” и силните ѝ колаборации с Вениамин и Дара Екимова, Eva Lea излиза с нов сингъл – „Температура”.

Песента е своеобразен флирт между синт поп и R&B звучене. По музиката и текста работи екип, който има усет за модерни хитове, а именно самата Eva Lea, DARA, Дара Екимова и музикалният продуцент Kay Be.

Официалното видео, режисирано от Жоро Пеев, е визуална игра, която носи страстното усещане между двама души на ръба между любов и лудост.

С всеки следващ свой проект, Eva Lea постепенно очертава необикновен артист, който не се страхува да звучи различно. р

С "Температура" тя дава пореден знак за себе си към едно ново поколение меломани, които ценят смелостта, лекия сарказъм и характер в музиката.

Песента излезе на 13 октомври с аудио и видео във всички дигитални платформи, в българския радио и ТВ ефир и в YouTube канала на Eva Lea.