Erika Vikman издава новия си сингъл

Erika Vikman, която ще се изяви на финала на Евровизия на 16 май, издава новия си сингъл „Adam & Steve“.

Песента е почит към куиър общността, която е подкрепяла Vikman през цялата ѝ кариера. Новият сингъл е предшестван от дебютния ѝ англоезичен албум „Father (I Will Never Confess)“, издаден през февруари, който е първият оригинален албум на Vikman, откакто спечели UMK и Евровизия миналата пролет.

Новата песен е създадена съвместно с уважаваната шведска авторка на песни Linnea Deb, известна с работата си с международни звезди и многото си успешни песни за Евровизия. Довереният сътрудник на Erika, Janne Rintala, също участва. „Adam & Steve“ е копродуциран и от награждавания продуцент Antti “RZY” Riihimäki, който стои зад песента „Liekinheitin“, представляваща Финландия на Евровизия тази година. Riihimäki е известен с множество финландски хитове, като например най-изпълняваната радио песен от миналата година, „Hitaammin hautaan“ на Nelli Matula.

„Нямаше да стигна толкова далеч в кариерата си, нито пък щях да открия гласа си без тази общността. Този радостен сингъл е посветен на куиър общността и кани всички в рая, за да празнуват любовта и похотта във всичките ѝ цветове!“, коментира Erika Vikman.

Erika Vikman е една от най-ярките звезди на Финландия и пионер във феминистката поп музика. Erika Vikman предефинира съвременната поп дива със смел имидж, който плени международна публика. Тя стана известно име във Финландия през 2020 г. с пробивните си хитове „Cicciolina“ и „Syntisten pöytä“. И двете песни доминираха както в Spotify, така и в радио класациите, като последната спечели престижната номинация за песен на годината на наградите Emma Gaala.

Известна с наелектризиращото си сценично присъствие, Erika Vikman е сила, с която трябва да се съобразяваме. През 2023 г. тя издаде „Ruoska“ с Käärijä, а песента бързо се превърна в култова класика. През 2025 г. Erika спечели финландския Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) и представи Финландия на конкурса за песен на Евровизия с вдъхновяващия си химн “ICH KOMME” - осигурявайки си силно 11-то място на Големия финал. Успехът на “ICH KOMME” ѝ донесе широко международно признание и нарастваща фен база в цяла Европа. Erika е участвала в шведската QX Gala и е обиколила Европа със собствени концерти на места като Лондон и Амстердам. Това бяха първите самостоятелни концерти на изпълнителката извън Финландия.