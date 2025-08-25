Eran Hersh пусна нов сингъл

Диджеят и продуцент от Маями - Eran Hersh се обединява с Kaoki Santana за "Mesmerize", чувствен афро-хаус химн, който излиза днес, чрез Balkan Electro (WM)/Орфей Мюзик.

Парчето съчетава хипнотичните вокални на Kaoki с характерните за Eran дълбоки, мелодични груувове и трайбъл енергия, създавайки спокоен, но и задвижващ звук, идеален за плейлисти, фокусирани върху лятна музика, мелодичен и дълбок ритъм, плажно парти, чил и sunset house.

С над 1,2 милиона слушатели месечно и сътрудничество с икони, като Madonna, David Guetta и Swedish House Mafia, Eran е доказана музикална сила. Докато обикаля ключови летни дестинации от Ибиса до големи европейски фестивали, „Mesmerize“ е готов да улови духа на късното лято.

За изпълнителя:

Базираният в Маями диджей и продуцент Eran Hersh е изгряваща сила на американската електронна музикална сцена, безпроблемно съчетаващ афро и трайбъл хаус с влияния от Близкия изток, за да създаде хипнотичен звук, който пленява публиката по целия свят. Неговите енергични сетове и дълбока връзка с публиката го правят забележително име в музикалната индустрия.

Снимка: WMG

През 2023 г. Eran достигна важен етап в кариерата си със сътрудничеството си с Madonna за „Sorry“, затвърждавайки мястото си на световната сцена и разпродавайки концерти по целия свят. Споделяйки сцени с утвърдени изпълнители като HUGEL, Camelphat, ARTBAT и Dennis Ferrer, изпълненията на Еran са търсени по целия свят. Неговата гъвкавост блести, чрез работата му по ремикси за музикални икони, като Bob Sinclar, David Guetta, Swedish House Mafia и Alicia Keys. Междувременно, изданието му от 2022 г. „Ale Ale“ отбеляза определящ момент в кариерата му, проправяйки пътя за бъдещ успех.

С участия на големи фестивали, като EDC, Ultra Miami, Zamna, Art Basel, Untold и BPM, Еran затвърди репутацията си на забележителен изпълнител. Музиката му, издадена от Insomniac Records, Armada, Spinnin’ Records и Ultra, е натрупала над 100 милиона стриймвания и е има 1,2 милиона слушатели. Подкрепен от гиганти в индустрията, като David Guetta и Black Coffee, влиянието му в афро-хаус и мелодичната сцена се засилва, докато той продължава да разширява музикалните границите.