Базираната в Бруклин певица Enisa сподели най-новия си сингъл „Zoom “, вече наличен във всички дигитални платформи.

Сингълът, който е придружен от забавен, оптимистичен видеоклип, е продуциран от Space Primates (Alesso & Katy Perry „When I’m Gone“) и е написан от талантливата изпълнителка.

„Песента е за началните етапи на влюбването, когато всичко се усеща диво, бързо и вълнуващо. Казвам на този човек да ми даде онова усещане за вълнение, така че сърцето ми да почувства нещо, което да ме накара да продължа с него. Казвам „накарай сърцето ми да бие силно“ (“make my heart beat go make that sound like zoom, zoom, zoom”).

С над 39 милиона глобални стриймвания и повече от 157 милиона гледания на видеоклиповете ѝ, Enisa се оказа истински глобален фаворит, постигайки невероятен успех в класациите в Нигерия, Гамбия, Португалия, Алжир, Тунис, Мароко, Шри Ланка и Индия.

„Get That Money“ отбеляза най-новото от поредицата популярни издания на първата дама на Highbridge The Label, след „Tears Hit The Ground “ (2,6 милиона гледания), „Love Cycle “ (15 милиона гледания), „Dumb Boy “ (15 милиона показвания) и хита „Count My Blessings” (49 милиона гледания). По-рано тази година Enisa направи телевизионния си дебют с изпълнението на песента си „Green Light“ в конкурса „American Song Contest“ на NBC.

Enisa е прекарала целия си живот в подготовка за това пътуване, като първо поколение американка, чиито родители са албански имигранти. След като завършва престижната гимназия „Edward R. Murrow“ в Бруклин, тя посещава „Brooklyn College“, където продължава да развива своята уникален музикален талант. Серия от забележителни кавър версии избухна в социалните мрежи, спечелвайки ѝ милиони гледания и признанието на личности като Complex, XXL, ThisSongIsSick и други. Използвайки попътния вятър, Enisa продължава да усъвършенства разнообразния си музикален подход, съчетавайки съвременен соул поп с балкански и близкоизточни музикални пасажи с нотка на европейски поп, вдъхновен от нейния мюсюлмански произход. Парчета като хита на Scridge и Genda “Karma (Remix)” и солови сингли като “Burn This Bridge” и “Wait for Love” демонстрираха нейната естественост и отношение, спечелвайки ѝ повече от 16 милиона гледания и над 3 милиона глобални стриймвания като независим артист.

2021 г. се оказа наистина важна за Enisa, което беше подчертано от появата ѝ на корицата в „Out Now“, дебютните изпълнения на живо в легендарните „SOB“ в Ню Йорк и Сакраменто, фестивала „Lost In Riddim“ в Калифорния и невероятния успех в социалните мрежи, където вече има близо 8 милиона последователи от цял свят, включително 3,8 милиона в TikTok и над 1 милион абонати в YouTube.

В началото на 2022 г. излезе EP-то „Fake Love“ на Enisa – произведение, което тя описва като „вдъхновяващо“ и „автентично“ и което включва забележителните парчета „Tears Hit The Ground“ и „One Thing“. Новата година донесе и телевизионния дебют на Enisa като участничка в музикалното риалити състезание на NBC „American Song Contest“, в което тя представяше родния си щат Ню Йорк. С толкова много планирани проекти е ясно, че 2022 г. ще бъде още една хитова година за базираната в Бруклин певица.

Сингълът "Zoom" излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.